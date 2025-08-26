Ambasador USA przy NATO: decyzje o rozmieszczeniu wojsk bez zaskoczenia dla sojuszników

Jak podkreślił, Stany Zjednoczone, dokonując przeglądu obecności swoich sił zbrojnych, regularnie konsultują się z sojusznikami.

„Nieustannie analizujemy, jak i gdzie nasi żołnierze będą rozmieszczeni, biorąc pod uwagę zagrożenia zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i naszych sojuszników” – powiedział Whitaker podczas konferencji prasowej w Wilnie. „Decyzje będą podejmowane zarówno w odniesieniu do Europy, jak i całego świata. Obecna administracja stoi na stanowisku, że nie powinno być żadnych niespodzianek – konsultacje są kluczowe, a bezpieczeństwo sojuszników nie może doznać żadnych uszczerbków” – dodał dyplomata.

Słowa ambasadora padły po jego spotkaniu z minister ochrony kraju Litwy Dovilė Šakalienė.

„Widzimy, że proces oceny trwa, a sytuacja w Ukrainie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na kształt przyszłego rozmieszczenia sił USA w Europie” – powiedziała szefowa litewskiego resortu ochrony kraju. „Ambasador dziś zapewnił, że Stany Zjednoczone nie pozostawią żadnych luk w bezpieczeństwie – to wyraźny sygnał ich zaangażowania” – podkreśliła.

We wtorek ambasador odwiedzi również poligon w Podbrodziu, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Następnie uda się do Rukli, gdzie spotka się z dowódcami rozwijanej na Litwie dywizji litewskich sił zbrojnych oraz stacjonującej w kraju niemieckiej brygady.

Zgodnie z komunikatem, Whitaker omówi z litewskimi przedstawicielami kwestie wzmacniania odstraszania i obrony w ramach NATO, współpracę dwustronną Litwy i USA oraz wspólne wsparcie dla Ukrainy.

Ambasador zapozna się również z rozwijaną na Litwie infrastrukturą służącą przyjmowaniu żołnierzy USA i innych sojuszników NATO.

Wizyta ambasadora odbywa się w kontekście trwającego przeglądu rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Litwa zabiega o utrzymanie na swoim terytorium obecności około tysiąca rotacyjnie stacjonujących żołnierzy USA.