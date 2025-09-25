Ambasador NATO: jesteśmy blisko wprowadzenia rotacyjnej obrony powietrznej w NATO

„Jakby to nie było, toczą się intensywne dyskusje. Gdybyśmy mieli własne samoloty, to byłoby zupełnie inaczej. Ale teraz, ponieważ ich jeszcze nie mamy, musimy polegać na woli innych krajów. Aby zmienić pewne zasady, powiedziałbym, zasady walki, zasady na ziemi i przejść od misji policyjnej do bardziej poważnej misji obrony powietrznej, to trochę potrwa. Ale myślę, że musimy poczekać. Wiem, że dyskusje się toczą. Kiedy tylko znajdzie się konsensus, przejdziemy do tego” – powiedział ambasador NATO, Darius Jauniškis, w romoziwe z radiem Žinios. „Jesteśmy blisko. Uwierzcie mi, (…) wszyscy doskonale rozumieją, w jakim niebezpiecznym świecie żyjemy i jak nieodpowiedzialnie zachowuje się Rosja” – dodał.

W sprawie rotacyjnego modelu obrony powietrznej sojusznicy porozumieli się na szczycie NATO, który odbył się w Wilnie przed dwoma laty. Celem jest, aby w krajach bałtyckich stale rotowały siły obrony powietrznej Sojuszu.

Dotychczas dwie państwa uczestniczyły w modelu rotacyjnej obrony powietrznej na Litwie. Holandia wysłała systemy obrony powietrznej średniego zasięgu „Patriot” do kraju w lipcu ubiegłego roku, a w lutym tego roku Włochy wysłały systemy obrony powietrznej SAMP/T do ćwiczeń.

W lipcu Hiszpania wysłała osiem myśliwców do Litwy. Jak powiedziała minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė, cztery z nich zostały przydzielone do misji policyjnej, a cztery do obrony powietrznej. Te siły zostaną rozmieszczone w Litwie do wiosny.

Myśliwce NATO pełnią głównie funkcję patrolowania i startują, aby rozpoznać oraz eskortować rosyjskie samoloty wojskowe naruszające międzynarodowe zasady lotów nad Morzem Bałtyckim.