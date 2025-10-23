D. Jauniškis: Litwa stanie się liderem w finansowaniu obronności

„Wyglądamy naprawdę dobrze. Uważam, że od przyszłego roku, kiedy rzeczywiście będzie przeznaczone 5,38% PKB na obronność, będziemy liderem. To pierwsze państwo, które przeznaczy taką kwotę” – w rozmowie z radiem LRT powiedział ambasador Litwy przy NATO, Darius Jauniškis. „Wyglądamy naprawdę bardzo dobrze i sądzę, że powinniśmy kontynuować tę drogę” – dodał.

Według D. Jauniškisa, decyzje państw Sojuszu o zwiększeniu wydatków na obronność są uzależnione od ich lokalizacji geograficznej: „Im bliżej Rosji, tym państwa są bardziej skłonne przeznaczyć większe środki.”

Przypomnijmy, że państwa NATO w tym roku w Hadze uzgodniły zobowiązanie przeznaczenia 5% PKB na wydatki związane z bezpieczeństwem.

Ta kwota obejmuje 3,5% PKB na główne wydatki obronne oraz 1,5% PKB na inne obszary, takie jak infrastruktura czy cyberbezpieczeństwo.

D. Jauniškis zapewnił, że mimo określonego przez NATO podziału, Litwa zobowiązała się przeznaczyć co najmniej 5% na twardą obronność.

„Litwa od zawsze zobowiązała się i to jest wszędzie deklarowane, że przeznaczamy 5% na twardą obronność i nie zwracamy uwagi na te 1,5%, które również będziemy rozwijać równolegle, inwestując w infrastrukturę i obronność” – powiedział ambasador Litwy przy NATO. „Jeśli będzie inaczej, będzie mi wstyd i całemu państwu. Ale nie sądzę, żeby tak się stało” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w projekcie budżetu rządu na przyszły rok zaplanowano finansowanie Ministerstwa Ochrony Kraju w wysokości 5,38% PKB.

Wydatki na obronność obejmują także 700 milionów euro przeznaczonych na Państwowy Fundusz Obrony – instrument wprowadzony w ubiegłym roku, którego celem jest przeznaczenie środków na obronność z niedawno zwiększonych podatków.