28 migrantów zawróconych na Litwę

„Kontrole prowadzone przez stronę polską nie powodują żadnych trudności dla podróżnych. Nie ma żadnych oznak, by wpływały one na płynność ruchu po stronie litewskiej” – poinformował w poniedziałek rzecznik VSAT Giedrius Mišutis.

28 migrantów zawróconych do Litwy

Z danych VSAT wynika, że od momentu przywrócenia kontroli 7 lipca do niedzieli włącznie, polskie służby graniczne zawróciły 28 nielegalnych migrantów, którzy wjechali na terytorium Polski z Litwy, przemieszczając się wcześniej z Łotwy.

Gdzie prowadzone są kontrole?

Stałe kontrole prowadzone są w trzech punktach:

Budzisko–Kalwaria (drogowe),

Łoździeje–Ogrodniki (drogowe),

Mockawa–Trakiszki (kolejowe).

W dziesięciu innych miejscach kontrole prowadzone są wyrywkowo.

Powód przywrócenia kontroli: migracja wtórna

Polska przywróciła kontrole nie tylko na granicy z Litwą, ale również z Niemcami. Decyzję tłumaczy potrzebą zahamowania tzw. wtórnej migracji nielegalnej, czyli sytuacji, w której migranci przekraczają nielegalnie granicę z Białorusią do Łotwy, a następnie przez Litwę próbują dotrzeć do Polski i dalej do Europy Zachodniej – najczęściej do Niemiec.

Jak podano, w pierwszej połowie 2025 roku zatrzymano 352 migrantów, którzy przemieszczali się tą trasą. To wzrost o 250 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Kontrole na razie do 5 sierpnia

Zgodnie z kodeksem granicznym strefy Schengen, przywrócenie kontroli może obowiązywać maksymalnie przez 30 dni, ale w szczególnych przypadkach może być przedłużone do 6 miesięcy. Obecnie obowiązująca decyzja Polski została wprowadzona na miesiąc – do 5 sierpnia.

Jednak minister spraw wewnętrznych Polski Tomasz Siemoniak już zapowiedział, że kontrole mogą potrwać dłużej, zwłaszcza jeśli nadal będą występowały problemy z napływem migrantów. Podkreślił też, że Warszawa byłaby gotowa zrezygnować z kontroli, gdyby podobną decyzję podjął Berlin.