100 tysięcy euro na innowacje obronne

Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły wynająć laboratoria i centra symulacji, korzystać z usług testowania i prototypowania, pokryć koszty logistyki i transportu, a także uzyskać wsparcie ekspertów z branży obronnej.

– „To szansa, by firmy zrobiły pierwszy krok – od pomysłu do stworzenia rzeczywistego produktu” – powiedział minister gospodarki i innowacji Lukas Savickas, podkreślając, że nowa inicjatywa pod nazwą „Miltech Sandbox” ma służyć rozwojowi innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb obronności.

Nabór wniosków do grudnia

Innowacyjna Agencja Litwy zaprasza zainteresowane firmy do składania wniosków do 1 grudnia 2025 roku lub do wcześniejszego terminu, jeśli łączna wartość złożonych aplikacji przekroczy przyznaną kwotę 100 tys. euro.

Część większego planu „Vytis”

Środki na „Miltech Sandbox” pochodzą z szerszego planu wzmacniania litewskiego ekosystemu innowacji obronnych „Vytis”, w ramach którego na ten cel zaplanowano aż 300 milionów euro.

Celem programu „Vytis” jest nie tylko wspieranie rodzimych firm w zakresie badań i rozwoju, ale także wzmacnianie strategicznej niezależności Litwy oraz wspieranie współpracy cywilno-wojskowej w sektorze technologicznym.