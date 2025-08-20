Z powodu wykrycia drona, w nocy na lotnisku w Wilnie tymczasowo wstrzymano ruch lotniczy

Jednakże szef służby bezpieczeństwa, Vytautas Labeckas, powiedział w rozmowie z portalem „15min”, że dron ten nie należał do „Biura Ekskomisarzy”.

„Przed północą otrzymaliśmy informację, że w rejonie Liepkalny zauważono drona. Wówczas aktywował się algorytm bezpieczeństwa lotów – ruch powietrzny został tymczasowo wstrzymany, a gdy otrzymaliśmy informacje, że zagrożenia nie ma, około pół godziny później ruch został wznowiony” – powiedział Saulius Batavičius, dyrektor generalny „Oro navigacija”.

„Dron wystartował z terytorium Litwy, zgodnie z posiadanymi danymi należy on do „Ekskomisarų Biuras„ i służył do przeprowadzenia inspekcji chronionego obiektu” – dodał.

Batavičius podkreślił, że algorytm bezpieczeństwa lotów zadziałał prawidłowo, więc nie było rzeczywistego zagrożenia dla lotów.

O incydencie jako pierwszy poinformował portal „15min”.

Jak podał rzecznik prasowy Litewskich Portów Lotniczych (LTOU), Tadas Vasiliauskas, po otrzymaniu informacji o dronie w Wilnie, służby lotniska podjęły dodatkowe środki ostrożności, wzmocniono patrolowanie oraz monitorowanie wskazanej lokalizacji, a ruch lotniczy został wstrzymany na około pół godziny.

Z powodu sytuacji opóźniony został jeden lot do Tel Awiwu, a kilka przylatujących samolotów utknęło w strefach oczekiwania w przestrzeni powietrznej i opóźniły przylot o około 15–20 minut.