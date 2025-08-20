Wiedeń gospodarzem 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026

Wiedeń, który gościł Eurowizję już dwukrotnie, w 1967 i 2015 roku, wyprzedził konkurencyjny Innsbruck i będzie gospodarzem konkursu po raz trzeci. Finał odbędzie się w hali „Wiener Stadthalle”, w której odbył się także konkurs w 2015 roku. Wydarzenie zakończy się 16 maja 2026 roku, a półfinały zaplanowane są na 12 i 14 maja.

Austria zdobyła prawo do organizacji konkursu po zwycięstwie swojego reprezentanta, JJ (Džei Džei), w 2025 roku w Bazylei, gdzie wystąpił z utworem „Wasted Love”.

Konkurs Eurowizji w 2023 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przyciągając około 166 milionów widzów w 37 krajach, z czego rekordowe 60% stanowiły osoby w wieku 15-24 lata. Dodatkowo, wydarzenie zyskało ogromną popularność w mediach społecznościowych.

Eurowizja w ostatnich latach stała się także tematem politycznych kontrowersji. W 2023 roku, po tym jak Izrael zajął drugie miejsce w konkursie, w Bazylei odbyły się protesty palestyńskich aktywistów, którzy sprzeciwiali się jego udziałowi, argumentując, że konkurs odbywa się w kontekście trwającej wojny w Strefie Gazy. Mimo to, Izrael zapowiedział swój udział w Eurowizji 2026.

Krytyka Eurowizji pojawiła się również ze strony austriackiej partii skrajnej prawicy, Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ), która określiła konkurs jako „queer, lewicowy, woke spektakl”. Partia wyraziła oburzenie na decyzję Wiednia o organizacji wydarzenia, zwracając uwagę na wysokie koszty z tym związane. Warto przypomnieć, że Bazylea wydała na organizację konkursu około 38 milionów euro.

W 2026 roku organizatorzy planują także zmiany w wizualnej tożsamości Eurowizji, w tym zaprezentowanie nowego logotypu konkursu.

