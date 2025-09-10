W Wace Trockiej pali się osiem wagonów z gazem

Informację o pożarze jako pierwszy podał Departament Straży Pożarnej i Ratownictwa (PAGD). Początkowo zgłoszono pożar jednego wagonu przy ul. Baltosios Vokės, jednak później przedstawicielka PAGD Edita Zdanevičienė potwierdziła, że ogień objął aż osiem wagonów z gazem.

Na miejsce skierowano duże siły ratunkowe – pożar gaszony jest przez siedem wozów strażackich, a także dodatkowe jednostki: dwie cysterny z wodą i dwa wozy z drabinami.

Według wstępnych informacji, jedna osoba została ranna.

W związku z pożarem władze Wilna zamknęły ruch na ul. Kirtimų i drodze w kierunku Ejszyszek (Eišiškių plentas). O zdarzeniu poinformował mer Wilna, Valdas Benkunskas, za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Mieszkańcy okolicznych dzielnic zostali ostrzeżeni przed możliwym skażeniem powietrza. Władze zalecają, aby osoby mieszkające w pobliżu:

nie wychodziły na zewnątrz,

nie otwierały okien, drzwi ani nawiewów,

wyłączyły mechaniczne systemy wentylacyjne, rekuperatory i klimatyzację, jeśli takie posiadają.

W przypadku złego samopoczucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Osoby przejeżdżające w pobliżu miejsca pożaru proszone są o szczelne zamknięcie okien w pojazdach.