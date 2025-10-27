Trzeci dzień z rzędu: odwołane loty, granice z Białorusią zamknięte na czas nieokreślony

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), w poniedziałek rano odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, która podejmie decyzję o dalszym zamknięciu punktów granicznych z Białorusią. Szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz, na swoim profilu na Facebooku ogłosił, że decyzja o zamknięciu przejść granicznych będzie obowiązywała do czasu podjęcia kolejnych ustaleń przez Komisję Bezpieczeństwa Narodowego.

„Decyzja o zamknięciu punktów granicznych w Solecznikach i Miednikach na czas nieokreślony jest niezbędna, aby chronić interesy bezpieczeństwa narodowego Litwy i ograniczyć skutki hybrydowych ataków” – napisał szef MSW Litwy.

Zakłócenia w ruchu lotniczym

Litewskie Porty Lotnicze (LTOU) poinformowały, że ruch lotniczy na Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Wilnie został wstrzymany o godzinie 21:46, a działalność wznowiono o godzinie 04:40.

W sumie odwołano 13 lotów, 14 skierowano na inne trasy, a 20 opóźniono.

Tymczasowy minister ochrony kraju, Władysław Kondratowicz, podkreślił, że takie incydenty są kolejnym przykładem nacisków ze strony reżimu białoruskiego na Litwę.

„Wydarzenia z ostatnich miesięcy pokazują, że reżim białoruski nadal stara się wywierać presję na Litwę, testując odporność naszego państwa oraz czujność odpowiednich służb” – oznajmił minister Kondratowicz.

Dalsze działania Litwy

Litwa, w obliczu narastającego zagrożenia, kontynuuje bliską współpracę z Unią Europejską i NATO w celu wzmocnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej oraz zewnętrznych granic UE.

„Litwa współpracuje z naszymi partnerami z Unii Europejskiej i NATO, by wzmocnić bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej i zewnętrznych granic UE, wdrażając nowe technologie i zapewniając skuteczną reakcję na wszelkie formy hybrydowych zagrożeń” – dodał Kondratowicz.

Zakłócenia lotów i zamknięcie granicy

W związku z zagrożeniem balonów meteorologicznych, w miniony piątek i sobotę również wystąpiły zakłócenia w pracy lotniska w Wilnie, a także w porcie lotniczym w Kownie. Łącznie około 95 lotów zostało opóźnionych, a niemal 14 tysięcy pasażerów zostało dotkniętych tymi trudnościami.

Tego samego dnia Litwa kilkakrotnie tymczasowo zamykała granicę z Białorusią w odpowiedzi na zagrożenia. Premier Litwy, Ingrida Šimonytė, zaznaczyła, że nie wyklucza możliwości, iż punkty kontrolne na granicy z Białorusią mogą zostać zamknięte na dłuższy czas, w zależności od rozwoju sytuacji.