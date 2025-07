Trójkąt Lubelski pięć lat później: jedność wobec rosyjskiej agresji

Rosyjskie drony uderzają w Barlinek

Spotkanie zdominowały informacje o zmasowanym ataku Rosji na Ukrainę, w tym uderzeniu dronów w fabrykę polskiej Grupy Barlinek w Winnicy. Jak poinformował szef polskiego MSZ Radosław Sikorski, zakład został trafiony z trzech kierunków, a w wyniku ataku rannych zostało co najmniej sześć osób, z czego dwie są ciężko poparzone. Na miejscu pracują służby ratownicze oraz polski konsulat.

– To nadal zbrodnie wojenne – dodał.

Ukraińskie Siły Powietrzne przekazały, że Rosja zaatakowała w nocy z 15 na 16 lipca za pomocą jednej rakiety balistycznej Iskander-M i aż 400 dronów (w tym 255 typu Shahed), uderzając m.in. w Krzywy Róg, Charków i właśnie Winnicę.

Budrys: Putin się boi skoordynowanych sankcji

Minister spraw zagranicznych Litwy Kęstutis Budrys przypomniał, że Władimir Putin boi się nie tyle samych sankcji, co ich skoordynowanego charakteru – zwłaszcza tych nakładanych jednocześnie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.

Choć UE wciąż nie osiągnęła porozumienia w sprawie 18. pakietu sankcji – głównie z powodu sprzeciwu Malty i Słowacji – Budrys zadeklarował:

– To nie koniec. Będziemy kontynuować nacisk i pracować nad kolejnym pakietem. Musimy doprowadzić do tego, by Kreml „zadławił się własną machiną wojenną” – powiedział obrazowo.