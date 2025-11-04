„Terminal przylotów to wizytówka Wilna”. Rusza projektowanie nowego terminalu

Nowy terminal – symbol nowoczesności Litwy

Minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas, zaznaczył, że budowa nowego terminalu to kluczowy moment dla kraju, który od lat oczekiwał na taką inwestycję.

„Terminal przylotów to nasza wizytówka, która ma pokazać, że Litwa jest nowoczesnym, rozwiniętym i europejskim państwem” – w rozmowie z Radiem Znad Wilii powiedział szef litewskiego resortu transportu i komunikacji Litwy.

Minister transportu i komunikacji Litwy, Juras Taminskas, fot. BNS/Lukas Balandis

„Zaha Hadid Architects” zaprojektuje pierwszy taki obiekt w Europie

Ludovico Lombardi, dyrektor „Zaha Hadid Architects”, wyraził dumę z tego, że firma zaprojektuje pierwszy w Europie terminal lotniczy. Jak zaznaczył, projekt ten jest szczególnie trudny, ponieważ firma musi dostosować nową budowlę do istniejącego już kontekstu architektonicznego lotniska w Wilnie.

„Naszym zadaniem jest wkomponowanie nowoczesnego projektu w przestrzeń, która już funkcjonuje, co stanowi duże wyzwanie” – zaznaczył dyrektor spółki wykonawczej, Ludvico Lombardi.

Ludvico Lombardi, dyrektor spółki wykonawczej „Zaha Hadid Architects”, fot. BNS/Lukas Balandis

Budowa – krok ku przyszłości

Zgodnie z planem, nowy terminal zajmie powierzchnię 12,5 tys. m². W jego skład wejdą m.in. hala bagażowa (3,8 tys. m²), hala powitania pasażerów (1,2 tys. m²), a także przestrzeń handlowa i gastronomiczna o powierzchni 2,5 tys. m². Terminal ma połączyć transport lotniczy z innymi środkami komunikacji, w tym z koleją i transportem rowerowym.

Budowa jest szacowana na koszt około 60 milionów euro, a planowane zakończenie prac budowlanych to koniec 2026 roku. Nowy terminal ma zostać otwarty w 2028 roku. W ramach projektu, wieża kontroli lotów spółki zarządzającej ruchem lotniczym „Oro navigacija” zostanie zintegrowana z nową infrastrukturą.

Przekształcenie starego terminalu

W międzyczasie stary terminal przylotów, wybudowany w 1954 roku, zostanie przekształcony w przestrzeń komercyjną. Obiekt jest wpisany na listę zabytków i pozostanie pod ochroną. Władze planują, by stary terminal stał się częścią handlowej alei łączącej lotnisko z pobliską stacją kolejową. Choć wcześniej rozważano opcję jego wyburzenia, decyzja została ostatecznie zmieniona, a obiekt zachowa swoje walory historyczne.

Nowa inwestycja ma na celu nie tylko poprawę funkcjonalności wileńskiego lotniska, ale także podkreślenie ambicji Litwy, by stać się bardziej konkurencyjnym i nowoczesnym centrum transportowym w Europie.