Szef MSW zapewnia: obiekty nad Litwą są na bieżąco monitorowane

„Chciałbym zapewnić, że sytuacja związana z niezidentyfikowanymi obiektami, które zostały zaobserwowane nad terytorium Litwy w sobotni wieczór, jest nieustannie monitorowana i zarządzana” – napisał szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz na swoim profilu na Facebooku. „Ruch lotniczy na lotnisku w Wilnie został czasowo wstrzymany z powodów bezpieczeństwa. Decyzja ta została podjęta zgodnie z zasadą prewencji, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, mieszkańców i infrastruktury” – dodał.

Według szefa MSW, do działań zaangażowano wszystkie odpowiedzialne służby: Służbę Ochrony Granic Państwowych (VSAT), wojsko, policję oraz Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC).

Minister podkreślił, że sytuacja jest oceniana w czasie rzeczywistym i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki.

„Bardzo proszę mieszkańców o śledzenie oficjalnych informacji na stronach VSAT i NKVC oraz o nieudostępnianie niezweryfikowanych informacji” – zaapelował W. Kondratowicz.

Zgodnie z informacjami BNS, w sobotni wieczór, z powodu balonów meteorologicznych, które mogły pochodzić z Białorusi, wstrzymano działalność lotniska w Wilnie oraz zamknięto punkty graniczne w Solecznikach i Miednikach. Ruch lotniczy został wstrzymany o godzinie 21:32, a wznowienie przewidziano na godzinę 4:00 rano.

Dwa funkcjonujące obecnie punkty graniczne w Miednikach i Solecznikach również zostały zamknięte do godziny 2:00.

To już trzeci raz w tym tygodniu, gdy z powodu balonów meteorologicznych zakłócono działalność lotnisk oraz zamknięto punkty graniczne. Dwa poprzednie incydenty miały miejsce w nocy z wtorku na środę oraz z piątku na sobotę.

W sumie w tym tygodniu dotkniętych zostało około 70 lotów i ponad 10 tysięcy pasażerów.

Szef MSW Litwy wyraził również krytykę pod adresem liderów opozycji.

„Niestety, część opozycji, zamiast przyczynić się do wysiłków państwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wybiera podsycanie konfliktów i próby wykorzystywania sytuacji do celów politycznych” – powiedział minister Kondratowicz.

Redakcja ZW.LT przypomina, że liderzy opozycji w sobotni wieczór wezwali rządzących do podjęcia natychmiastowych działań w celu rozwiązania sytuacji związanej z balonami meteorologicznymi.