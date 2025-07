Sławosz Uznański-Wiśniewski: „Każdy dzień noszenia polskiej flagi na orbicie był ogromną dumą”

Astronauta przyleciał do kraju na pokładzie rządowego samolotu. Na lotnisku Chopina w Warszawie powitali go liczni fani, w tym dzieci z chorągiewkami, transparentami i plakatami misji IGNIS. Na miejscu zgromadziło się ponad 200 osób. Uznański-Wiśniewski podziękował za „bardzo ciepłe” przyjęcie i skierował słowa wdzięczności do wszystkich, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do misji.

– To jest 500 osób z dzisiaj doświadczeniem kosmicznym, którzy są gotowi budować sprzęt, przeprowadzać operacje kosmiczne albo eksperymenty dla naszej przyszłości. Mam nadzieję, że z tego bardzo dobrze skorzystamy, będziemy w stanie budować naszą przyszłość i patrzeć tak naprawdę, jak nasza technologia się rozwija – podkreślił astronauta.

fot. PAP/Rafał Guz

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest astronautą projektowym ESA, drugim – po Mirosławie Hermaszewskim – Polakiem w kosmosie i pierwszym obywatelem Polski, który postawił stopę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Misja Ax-4 z jego udziałem rozpoczęła się 25 czerwca. Poza Polakiem wzięli w niej udział: Amerykanka Peggy Whitson, Węgier Tibor Kapu oraz indyjski pilot Shubhanshu Shukla. 26 czerwca kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów zadokowała do ISS, a na Ziemię astronauci wrócili 15 lipca.

Po powrocie astronauta przebywał w Kolonii w ośrodku Europejskiego Centrum Astronautów ESA. Tam w „Envihabie”, jednostce Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR), przeszedł rehabilitację oraz był monitorowany przez zespół medycyny kosmicznej ESA.

fot. PAP/Rafał Guz

Uznański-Wiśniewski zdradził, że najbliższy weekend spędzi z rodziną w Łodzi.

– Z dużą częścią mojej rodziny nie widziałem się od startu, czekali na mnie ponad miesiąc; nie mogę się doczekać, żeby ich uściskać – powiedział.

W kolejnych dniach wróci do Kolonii na dalsze badania medyczne. 30 lipca uda się na dwa tygodnie do Stanów Zjednoczonych, by zamknąć misję od strony naukowej, technicznej i organizacyjnej.

W przyszłości astronauta chciałby dzielić się swoim doświadczeniem z młodzieżą akademicką.

– Na tym mi zależy i wiem, że taki program jest przygotowywany – zapowiedział, mając na myśli planowane wykłady typu master class o technologii kosmicznej na polskich uczelniach.

– Postaram się wykorzystać ten impakt misji jak najbardziej – po to, żeby zbudować część naszego przemysłu, technologii, nauki, edukacji. To część, na której mi bardzo zależy – zaznaczył.

fot. PAP/Rafał Guz

Podkreślił również rolę naukowców i inżynierów:

– Są nas dziesiątki, albo setki tysięcy, ludzi, którzy często nie są widoczni. Zapominamy o tym często na co dzień, ale to praca, która nas popycha w przyszłość, zapewnia gospodarce możliwości rozwojowe, technologiczne.

Uznański-Wiśniewski ma obecnie status astronauty rezerwowego. Jeszcze przez pół roku po locie pozostanie astronautą projektowym ESA.

– Ja byłbym gotowy, żeby nas reprezentować dalej, jeśli będzie taka możliwość dla mnie – zadeklarował, zaznaczając, że decyzje będą należeć do polityków.

– Odnośnie korpusu astronautów – to będzie zależało od polskiej rozmowy i planów ESA – powiedział.

fot. PAP/Rafał Guz

Wskazał, że istotne będą decyzje zapadłe podczas jesiennej Rady Ministerialnej ESA.

– Musimy tu poczekać na odpowiedź – dodał.

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz podczas konferencji zaznaczyła:

– To nowy etap dla polskiego sektora, liczymy na to, że będzie pan ambasadorem naszych technologii, naszego sektora, witamy bardzo serdecznie.

Z kolei dyrektor generalny ESA dr Josef Aschbacher podkreślił:

– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę państwu dostarczyć krajowego bohatera, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, z powrotem do kraju. To ważny, mocny moment dla Polski, ale i dla mnie.

Po południu astronauta spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem.