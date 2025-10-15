Silne więzi między Polską a Litwą. Spotkanie chargé d’affaires RP z przewodniczącym Sejmu

Wspólne cele i zagrożenia

Podczas rozmowy Grzegorz Marek Poznański zaznaczył, że Polska i Litwa łączą wspólne cele strategiczne, szczególnie w kontekście zagrożeń dla regionu. Oba państwa współpracują intensywnie w kwestiach bezpieczeństwa, zarówno na poziomie bilateralnym, jak i w ramach struktur międzynarodowych, takich jak NATO.

„Nasza współpraca jest szczególnie silna w zakresie obronności, co stanowi kluczowy element naszego partnerstwa. Jesteśmy także ważnymi partnerami gospodarczymi i prowadzimy aktywną współpracę transgraniczną, co ma realny wpływ na rozwój regionu” – w rozmowie z Radiem Znad Wilii powiedział, chargé d’affaires a.i. Rzeczpospolitej Polskiej oraz kierownik Ambasady RP na Litwie, Grzegorz Marek Poznański.

Współpraca z Ukrainą

Kolejnym ważnym tematem spotkania była współpraca trójstronna z Ukrainą. Obaj rozmówcy uzgodnili, że dalsze wzmocnienie tej współpracy jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście sytuacji geopolitycznej. „Będziemy dążyć do organizowania kolejnego posiedzenia dwustronnego zgromadzenia, które pomoże rozwijać nasze relacje” – podkreślił Poznański.

Kwestia mniejszości polskiej na Litwie

Jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas spotkania była sytuacja mniejszości polskiej na Litwie, w szczególności projekt ustawy dotyczącej oryginalnej pisowni nazwisk. Poznański zwrócił uwagę na trudności związane z zapisami imion i nazwisk osób polskiego pochodzenia w dokumentach. „Uzgodniliśmy, że będziemy kontynuować próby powrotu do projektu ustawy o nazwiskach, choć nie będzie to łatwe, biorąc pod uwagę inne priorytety, takie jak prace nad budżetem” – powiedział Grzegorz Marek Poznański.

Przewodniczący Sejmu Litwy, Juozas Olekas, w rozmowie z Radiem Znad Wilii potwierdził, że temat ustawy o nazwiskach nadal będzie poruszany. „Niedawno objąłem stanowisko przewodniczącego, więc spraw jest wiele. Niemniej jednak, będzie próba powrotu do tego projektu, który obecnie jest wstrzymany” – powiedział.

fot. Kancelaria Sejmu Litwy/Ūla Liškevičiūtė

Kontrowersje wokół ustawy o nazwiskach

Przypomnijmy, że Sejm Litwy kilkakrotnie odrzucał projekty dotyczące używania polskich znaków diakrytycznych w nazwiskach, ostatnio w maju 2023 roku. Zgodnie z obowiązującą ustawą, imiona i nazwiska mogą być zapisane tylko alfabetem łacińskim, ale bez używania znaków diakrytycznych, co spotkało się z krytyką ze strony przedstawicieli mniejszości polskiej.

Mniejszości narodowe na Litwie

Według spisu ludności z 2021 roku, na Litwie mieszka około 2,81 miliona osób, z czego około 432 tysiące stanowią przedstawiciele mniejszości narodowych. Najliczniejszą grupę etniczną stanowią Polacy, którzy stanowią około 6,5% ludności kraju, czyli około 183 tysięcy osób. Ta liczba czyni Polaków największą mniejszością narodową na Litwie.