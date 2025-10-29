Rząd Litwy wprowadza miesięczne zamknięcie granicy z Białorusią

„Przedstawiamy projekty, które mają na celu rozwiązanie napiętej sytuacji na granicy, na lotniskach. Uważamy, że te zmiany powinny wysłać jasny komunikat do naszego niezbyt przyjaznego sąsiada, który nie podejmuje żadnych wysiłków w celu rozwiązania problemu” – powiedział szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz podczas posiedzenia rządu.

Zgodnie z decyzją rządu, całkowicie zamknięty zostaje punkt graniczny w Soleczniki-Beniakonie. Natomiast przejazd przez punkt graniczny Miedniki-Kamenyj Log jest ograniczony.

Zakaz podróży przez ten punkt graniczny nie dotyczy dyplomatów, przesyłek dyplomatycznych, osób podróżujących na podstawie uproszczonego dokumentu tranzytowego, obywateli Litwy i ich rodzin wracających do kraju oraz obywateli Unii Europejskiej, EOG, krajów NATO i ich rodzin, a także obcokrajowców posiadających ważne zezwolenie na pobyt w Litwie oraz osób z wizami humanitarnymi.

Rząd polecił także Państwowej Straży Granicznej (VSAT) zorganizowanie i zapewnienie wykonania zakazu, w tym przyjmowanie i wypuszczanie osób z Litwy w uzasadnionych przypadkach humanitarnych.

„Dziś Litwa zmaga się z atakiem hybrydowym, trzeba nazywać rzeczy po imieniu” – powiedziała premier, Inga Ruginienė.

Dodała, że rozumie, iż ta decyzja spowoduje niedogodności dla niektórej części obywateli.

„Jednak bezpieczeństwo traktujemy bardzo poważnie, uważamy, że priorytetem jest dziś bezpieczeństwo wszystkich obywateli. (…) Proszę o koncentrację, ten krok jest dziś niezbędny” – stwierdziła szefowa rządu.

Decyzja będzie obowiązywać do 30 listopada, po czym rząd zdecyduje, czy przedłużyć zamknięcie.

W zeszłym tygodniu, z powodu używania balonów meteorologicznych do przemytu papierosów, czterokrotnie zamykano lotniska na Litwie, co wpłynęło na ponad 140 lotów i ponad 20 tysięcy pasażerów.

Wojsko otrzymało pozwolenie na zestrzeliwanie takich obiektów. Z kolei prezydent Gitanas Nausėda proponuje ograniczenie transportu białoruskich towarów w ramach schematu tranzytu przez Kaliningrad, wzywając Unię Europejską do wspólnej reakcji na zagrożenie związane z balonami.

Jedynymi dwoma otwartymi punktami kontrolnymi na granicy w Miednikach i Solecznikach zostały zamknięte w niedzielę wieczorem na decyzję Służby Ochrony Granicy (VSAT).