Rząd Gintautasa Paluckasa wypłacił 546 tys. euro premii pracownikom

Rząd Gintautasa Paluckasa, który kończy swoją kadencję, od początku roku przyznał premie co najmniej 230 pracownikom ministerstw. Na ten cel przeznaczono ponad 546 tys. euro, informuje portal litewskiego nadawcy publicznego LRT.

fot. BNS

Według danych „Sodry” (litewskiego państwowego ubezpieczyciela społecznego), pod koniec sierpnia w czternastu litewskich ministerstwach oraz w Kancelarii Rządu zatrudnionych było łącznie 4 256 osób. Oznacza to, że premie przyznano 6 proc. wszystkich pracowników – z różnych powodów.

Wszystkie ministerstwa, z wyjątkiem Ministerstwa Ochrony Środowiska, przekazały LRT portalowi wymagane dane. Przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że w lipcu premie otrzymało 12 proc. pracowników (około 30 osób).

Najwięcej pracowników zostało nagrodzonych w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Sportu, Ministerstwie Gospodarki i Innowacji oraz Ministerstwie Finansów.

Kancelaria Rządu oraz pięć ministerstw w ogóle nie wypłacały premii pracownikom.

Do podanej kwoty nie wliczają się dodatki dla urzędników państwowych przyznawane za zwiększone obciążenie pracą – na ten cel w ciągu pół roku przeznaczono prawie 2,9 mln euro.

