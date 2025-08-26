Rząd Gintautasa Paluckasa wypłacił 546 tys. euro premii pracownikom

Według danych „Sodry” (litewskiego państwowego ubezpieczyciela społecznego), pod koniec sierpnia w czternastu litewskich ministerstwach oraz w Kancelarii Rządu zatrudnionych było łącznie 4 256 osób. Oznacza to, że premie przyznano 6 proc. wszystkich pracowników – z różnych powodów.

Wszystkie ministerstwa, z wyjątkiem Ministerstwa Ochrony Środowiska, przekazały LRT portalowi wymagane dane. Przedstawiciele resortu środowiska poinformowali, że w lipcu premie otrzymało 12 proc. pracowników (około 30 osób).

Najwięcej pracowników zostało nagrodzonych w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Sportu, Ministerstwie Gospodarki i Innowacji oraz Ministerstwie Finansów.

Kancelaria Rządu oraz pięć ministerstw w ogóle nie wypłacały premii pracownikom.

Do podanej kwoty nie wliczają się dodatki dla urzędników państwowych przyznawane za zwiększone obciążenie pracą – na ten cel w ciągu pół roku przeznaczono prawie 2,9 mln euro.