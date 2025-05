„Reitingai”: Co stoi za spadkiem polskich szkół w rankingach?

Powołując się na dane opublikowane przez litewskie czasopismo „Reitingai”, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, które w ubiegłym roku zajęło wysokie 6. miejsce, w tym roku uplasowało się na 35. pozycji. Mimo zauważalnego spadku, dyrektor placówki Adam Błaszkiewicz zachowuje spokój i podkreśla: „Najważniejsze, że co roku jesteśmy w pięćdziesiątce najlepszych szkół”.

„Oczywiście, że spadek nie cieszy, ale najbardziej zadowala nas to, że co roku jesteśmy w pięćdziesiątce najlepszych szkół w kraju” – powiedział Adam Błaszkiewicz w rozmowie z Radiem Znad Wilii” – w rozmowie z Radiem Znad Wilii powiedział dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie. „To pokazuje, że szkoła trzyma wysoki poziom i że możemy być dumni z wyników naszych uczniów i pracy całej społeczności szkolnej. – dodaje dyrektor. „Każdego roku zmienia się poziom egzaminów – raz są łatwiejsze, innym razem trudniejsze. Do tego dochodzą różnice między rocznikami. To wszystko wpływa na wyniki szkół w rankingach, dlatego polskie placówki odnotowały spadki” – wyjaśnił dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie.

Dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, Adam Błaszkiewicz, fot. archiwum

Ranking opracowany przez redakcję czasopisma „Reitingai” co roku analizuje wyniki uczniów z egzaminów maturalnych. Jak zauważa dziennikarka tego czasopisma, Jonė Kučinskaitė, ubiegłoroczna matura była wyjątkowo trudna, co przyczyniło się do wyraźnego spadku pozycji szkół mniejszości narodowych w zestawieniu.

„Jeśli szkoła mieści się w pierwszej pięćdziesiątce lub sześćdziesiątce, nie ma powodów do niepokoju. Problemem na Litwie jest to, że poziom matur bywa zmienny – raz są łatwiejsze, raz trudniejsze. Właśnie dlatego w tegorocznym rankingu widoczny jest spadek pozycji szkół mniejszości narodowych” – powiedziała w rozmowie z Radiem Znad Wilii dziennikarka czasopisma Reitingai, Jonė Kučinskaitė.

Dziennikarka czasopisma „Reitingai”, Jonė Kučinskaitė, fot. BNS/Lukas Balandis

W najnowszym rankingu szkół średnich na Litwie widoczna jest znacząca zmienność pozycji wielu polskich gimnazjów. Niektóre odnotowały spadki, inne – awansowały w zestawieniu.

Wśród najlepiej ocenianych szkół średnich na Litwie znalazło się polsko-litewskie Gimnazjum w Pogirach. W tegorocznym zestawieniu uplasowało się ono na 63. miejscu – w poprzednich latach osiągało lepsze wyniki: 51. miejsce w roku ubiegłym oraz 37. pozycję dwa lata temu.

Kolejne gimnazjum z polskim językiem nauczania pojawia się dopiero w drugiej setce zestawienia. Chodzi o Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, które tym razem zajęło 112. miejsce. W poprzednich latach notowało ono zmienne wyniki – 139. lokatę w 2024 roku i 104. w 2023.

Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach w tym roku uplasowało się na 144. miejscu, co oznacza spadek względem 110. pozycji z roku 2024. W 2023 roku znajdowało się znacznie niżej – na 241. miejscu.

Spadek w rankingu dotyczy również Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie, które znalazło się na 177. miejscu, choć jeszcze rok temu było na 155., a dwa lata temu – na 154.

Nieco niżej, na 187. pozycji, znalazło się Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie. W zeszłym roku było na 141. miejscu, a w 2023 – na 161.

Z kolei Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach zajęło 193. miejsce, podczas gdy rok wcześniej uplasowało się na 166. pozycji. W 2023 roku było natomiast klasyfikowane dopiero na 269. miejscu.

Gimnazjum w Rukojniach poprawiło swoją pozycję i obecnie zajmuje 258. miejsce – rok wcześniej było na 327., natomiast dwa lata temu na 173. W podobnej części rankingu, na 260. miejscu, uplasowało się Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach, które wróciło do zestawienia po przerwie; wcześniej, w 2023 roku, zajmowało 350. lokatę.

Gimnazjum w Awiżeniach spadło na 268. miejsce (z 254. w roku ubiegłym i 222. dwa lata temu), natomiast Szkoła w Rudziszkach odnotowała bardziej wyraźny spadek – z 154. pozycji w ubiegłym roku na 272. w obecnym. W 2023 roku zajmowała aż 342. lokatę.

Poprawę wyniku osiągnęło Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole – w tym roku uplasowało się na 279. pozycji, wcześniej było na 307., a jeszcze wcześniej – na 285.

Do rankingu powróciło Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze, zajmując 284. miejsce. W 2023 roku znajdowało się na 343. pozycji, natomiast w ubiegłym – nie zostało ujęte w zestawieniu.

Inne placówki odnotowały spadki: Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu przesunęło się na 287. miejsce (z 177. w 2024 i 264. w 2023), a Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie spadło z 173. na 297. pozycję.

Na dalszych miejscach znalazły się m.in. Gimnazjum w Mickunach (305. miejsce), Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach (307.), a także Gimnazjum w Zujunach (324.).

Najniżej spośród polskich szkół uplasowały się Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu oraz Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, zajmując odpowiednio 326. i 327. miejsce.