Przywódcy Litwy składają Belgii życzenia z okazji Święta Narodowego

Prezydent wyraził zadowolenie z faktu, że miniony rok obfitował w regularne wizyty wysokich rangą przedstawicieli Litwy i Belgii, które „stanowią solidną podstawę dla rozwoju dwustronnych partnerstw i inspirują do pielęgnowania przyjaźni między krajami”.

Prezydent podziękował Belgii za istotny wkład w bezpieczeństwo Litwy i całego regionu, szczególnie w ramach misji NATO Air Policing i bojowej grupy sił wysuniętych stacjonujących na Litwie.

„Zawsze będziemy z wdzięcznością pamiętać, że to Wasz kraj jako pierwszy rozmieszczał myśliwce w ramach misji Air Policing po przystąpieniu Litwy do NATO. Znaczące zobowiązanie Belgii do wspólnej obrony naszego regionu potwierdza decyzja Waszego rządu, aby popierać długoterminowy cel NATO polegający na osiągnięciu 5% PKB przeznaczonego na obronność. Wierzę, że nadal będziemy wzmacniać nasze więzi w zakresie bezpieczeństwa i obrony, stanowiące podstawę współpracy z sojusznikami NATO, i będziemy jeszcze silniejsi w stawianiu czoła wyzwaniom, które mogą zagrażać naszemu bezpieczeństwu” – napisał prezydent Litwy w swoim przesłaniu.