Prof. Marek Madej: „To prowokacja i test”.

W rozmowie z Radiem Znad Wilii prof. Marek Madej z Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego ocenił charakter zdarzeń, reakcję władz oraz możliwe następstwa.

Cel działań: „prowokacja i test”

„To na pewno nie był przypadek.” — podkreśla prof. Madej.

„To prowokacja; nie nazwałbym tego sabotażem. Raczej mamy do czynienia z prowokacją i testem. Z jednej strony to prowokacja polityczna — sprawdzanie reakcji Polski, NATO i społeczeństwa; z drugiej test zdolności czysto wojskowej: jak szybko, jakim sprzętem i w jaki sposób zniwelowano zagrożenie.”

Ocena reakcji Polski i sojuszników

„Myślę, że na szczęście reakcję należy ocenić dobrze: nie doszło do paniki, a władze doceniły wagę wydarzenia.” — mówi ekspert.

„Reakcja państwa polskiego i NATO była na tyle zdecydowana, że widać, iż nie potraktowano tego jako przypadku ani kwestii do przemilczenia.”



Jednocześnie, zaznacza:

„Nie chodzi o eskalację, lecz o zdecydowanie, by podobne sytuacje nie stały się praktyką. Między innymi dlatego — po raz pierwszy — część tych dronów zestrzelono w trakcie lotu; to dowód większej stanowczości.”

Czy łączyć nalot z pożarem w Wace Trockiej?

Odnosząc się do porannego pożaru ośmiu wagonów z gazem przy stacji tankowania w miejscowości pod Wilnem, prof. Madej apeluje o ostrożność:

„Istnieje ryzyko wpadnięcia w pułapkę doszukiwania się intencjonalnych działań Rosji w każdym pożarze czy awarii. To element wojny psychologicznej; musimy weryfikować fakty, zamiast automatycznie łączyć zdarzenia tylko dlatego, że zbiegają się w czasie.”

Co powinna zrobić Polska i NATO?

W opinii eksperta, kluczowe są działania obronne i polityczne:



„Po stronie obrony przeciwlotniczej trzeba jeszcze raz sprawdzić procedury i wzmacniać zdolności — w Polsce i w krajach bałtyckich. Równolegle odpowiedzią powinno być dalsze wsparcie dla Ukrainy, w tym przekazanie większej liczby środków, zwłaszcza ofensywnych, zdolnych razić cele także na terytorium Rosji.”

Artykuł 4 NATO — znaczenie

Prof. Madej wyjaśnia, że uruchomienie art. 4 ma przede wszystkim wymiar konsultacyjny i sygnalizacyjny:



„Artykuł czwarty mówi o obowiązku konsultacji między sojusznikami, gdy którykolwiek uzna, że niepodległość może być zagrożona. To przede wszystkim mechanizm konsultacyjny i sygnał polityczny większej gotowości do działania, a nie automatyczne decyzje o przemieszczeniach wojsk.”

Ekspert dodaje, że obecne działania Rosji wpisują się w szerszy kontekst presji informacyjno-wojskowej, m.in. wokół ćwiczeń „Zapad”, choć — jego zdaniem — nie należy z góry zakładać szybkiej, dalszej eskalacji.