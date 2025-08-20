Prezydent złożył gratulacje Estonii z okazji 34. rocznicy odzyskania niepodległości

„Litwa, jako bliski sąsiad, jest dumna z Estonii, oddając hołd odwadze i jedności estońskiego narodu, które 20 sierpnia 1991 roku stały się punktem zwrotnym w naszej wspólnej historii krajów bałtyckich. Jedność krajów bałtyckich jest sprawdzona historycznie, dlatego jest niezbędna również w dzisiejszym kontekście napięć geopolitycznych” – powiedział prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent Litwy wyraził również przekonanie, że bliska współpraca regionalna między oboma krajami pomaga rozwiązywać wspólne wyzwania związane z bezpieczeństwem, wspierać przemysł obronny oraz realizować projekty strategicznej infrastruktury.

„Jestem przekonany, że nasze kraje, działając stanowczo, pokonają wspólne wyzwania, pozostaną aktywnymi zwolennikami Ukrainy i będą chronić zjednoczoną, silną i niepodległą Europę” – dodał Nausėda.

Prezydent podkreślił również, że uczestnicząc w Estonii w XXVIII Festiwalu Pieśni i XXI Festiwalu Tańca „Iseoma” w Tallinnie, po raz kolejny przekonał się, jak głębokie więzi kulturowe łączą kraje bałtyckie, a „duch bałtycki” jest niezniszczalny, zjednoczony i na zawsze wolny.

Z kolei pełniący obowiązki premiera Rimantas Šadžius stwierdził, że Dzień Odzyskania Niepodległości Estonii „jest symbolem inspirującej odwagi, wytrwałości i silnego oddania wolności i demokracji, które Estonia pokonała przez te wszystkie lata”.

„Naród estoński stworzył nowoczesne, dynamiczne państwo, i dziś możemy wspólnie cieszyć się z naszych wspólnych, znaczących osiągnięć jako państw bałtyckich. W obliczu trwającej wojny Rosji z Ukrainą nasza jedność, obrona zdobytej wolności oraz pielęgnowanie unikalnych tożsamości narodowych jest ważniejsza niż kiedykolwiek” – powiedział pełniący obowiązki premiera Litwy, minister finansów Rimantas Šadžius.

Estonia odzyskała niepodległość 20 sierpnia 1991 roku, kiedy to Najwyższa Rada Estonii ogłosiła przywrócenie niepodległości państwowej.