Prezydent Litwy: Ukraina może liczyć na nasze wsparcie

„Wyraziłem stanowcze poparcie Litwy dla integralności terytorialnej Ukrainy. Trwały i sprawiedliwy pokój będzie możliwy tylko przy bezwarunkowym zawieszeniu broni przez Rosję i zadośćuczynieniu za wyrządzone szkody” – w mediach społecznościowych napisał prezydent Litwy, Gitanas Nausėda.

Prezydent Litwy podkreślił również, że Wilno z zadowoleniem przyjmuje postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i konsekwentnie popiera jej akcesję do UE do 2030 roku.

Obawy przed szczytem USA–Rosja

Oświadczenie prezydenta Litwy pojawiło się na kilka dni przed planowanym na piątek szczytem w Alasce, gdzie mają się spotkać prezydenci USA i Rosji. Ukraina oraz państwa europejskie wyrażają zaniepokojenie, że Donald Trump i Władimir Putin mogą rozmawiać o ewentualnych ustępstwach terytorialnych bez udziału Kijowa.

Spotkanie będzie pierwszym bezpośrednim szczytem urzędujących przywódców obu krajów od 2021 roku. Rozmowy zaplanowano bez udziału prezydenta Zełenskiego.

Liderzy państw UE w weekend wystosowali oświadczenia, podkreślając, że Ukraina i Unia Europejska powinny brać udział w rozmowach. Ich zdaniem negocjacje mogą rozpocząć się dopiero po ogłoszeniu zawieszenia broni i nie mogą prowadzić do oddania terytoriów przez Ukrainę. Jakiekolwiek zmiany granic powinny być decyzją Kijowa – nie warunkiem narzuconym przez inne strony.

Litwa jednoznacznie po stronie Ukrainy

„Litwa konsekwentnie popiera europejskie stanowisko” – zapewnił prezydent Nausėda. „Pierwszym krokiem ku zakończeniu wojny musi być bezwarunkowe zawieszenie broni, którego szczególnie powinna przestrzegać Rosja, kontynuująca ataki na cele cywilne” – dodał.

Litewski przywódca zaznaczył również, że jego kraj nadal będzie opowiadać się za zaostrzeniem sankcji wobec Moskwy, skutecznym egzekwowaniem dotychczasowych restrykcji oraz ochroną ukraińskich cywilów, w tym uprowadzonych przez Rosję dzieci i jeńców wojennych.

Europa włącza się w dyplomację

W środę niemiecki kanclerz Friedrich Merz planuje rozmowy z prezydentami USA i Ukrainy oraz liderami UE. Jak donosi dziennik „Bild”, w pierwszej wideokonferencji wezmą udział europejscy przywódcy, Zełenski, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Później ma odbyć się wspólna rozmowa telefoniczna z Donaldem Trumpem i wiceprezydentem J.D. Vance’em. Według biura kanclerza, rozmowy mają dotyczyć możliwości wywarcia presji na Rosję oraz przyszłych negocjacji w sprawie granic i bezpieczeństwa.