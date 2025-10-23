Prezydent i premier potępiają naruszenie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty

„Potępiamy działania Rosji oraz wtargnięcie wojskowych samolotów do naszej przestrzeni powietrznej. Widocznie ostatnio tych incydentów przybywa, nie tylko na Litwie” – powiedział G. Nausėda w komentarzu wideo przygotowanym przez Kancelarię Prezydenta. „Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jestem pewny, wkrótce powinno wezwać przedstawicieli ambasady Rosji i wręczyć notę protestacyjną” – zaznaczył prezydent Litwy.

Z kolei premier I. Ruginienė zapewniła, że sytuacja jest całkowicie kontrolowana.

„Nasze służby działały precyzyjnie – dwa myśliwce hiszpańskich Sił Powietrznych realizujące misję NATO wzbiły się w powietrze, poleciały na miejsce naruszenia i obecnie kontynuują patrolowanie. To kolejny przykład skutecznej i skoordynowanej pracy naszych służb” – napisała premier Litwy, Inga Ruginienė w mediach społecznościowych. „Ten incydent po raz kolejny pokazuje, że Rosja zachowuje się jak państwo terrorystyczne, lekceważąc prawo międzynarodowe i bezpieczeństwo sąsiednich krajów. Jednak takie działania nas nie osłabią – Litwa pozostaje silna, zjednoczona i gotowa do obrony” – dodała.

Prezydent G. Nausėda nazwał ten incydent poważnym naruszeniem międzynarodowego prawa i przestrzeni powietrznej Litwy, na które nie można nie reagować.

„I jednocześnie doskonale odzwierciedla to wagę kwestii, które dzisiaj omawiamy w ramach Rady Europejskiej. Z pewnością podejmiemy decyzje, które będą przede wszystkim skierowane na wzmocnienie obrony powietrznej Litwy” – powiedział prezydent.

Na portalu X dodał, że incydent potwierdza także potrzebę wzmocnienia gotowości obrony powietrznej całej Europy.

Zgodnie z danymi wojskowymi, samolot SU-30 i samolot tankujący IL-78, które najprawdopodobniej wykonywały ćwiczenia z uzupełnianiem paliwa na terytorium obwodu kaliningradzkiego, około godziny 18:00 na wysokości Kybartów wleciały na około 700 metrów w przestrzeń powietrzną Litwy i opuściły ją po około 18 sekundach.

W odpowiedzi na incydent, w powietrze wzbiły się dwa myśliwce Sił Powietrznych Hiszpanii wykonujące misję NATO.