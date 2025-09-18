Poznański: skwer Przyjaźni Obojga Narodów przypomni o polsko-litewskiej jedności

Pomysł nadania skwerowi w Wilnie nazwy „Przyjaźni Obojga Narodów” zyskał poparcie nie tylko lokalnej społeczności, ale także przedstawicieli polskiej dyplomacji. Podkreślają oni, jak ważne jest pielęgnowanie historycznych więzi i współpracy między Polską a Litwą, szczególnie w obecnej, niełatwej sytuacji geopolitycznej.

W rozmowie z Radiem Znad Wilii na ten temat wypowiedział się chargé d’affaires RP, Grzegorz Marek Poznański.

„Cieszymy się z tej inicjatywy i z faktu, że byliśmy konsultowani na ten temat. To ważne, by przypominać wielowiekową przyjaźń między naszymi narodami, zarówno w czasach Rzeczpospolitej Obojga Narodów, jak i obecnie, w trudnych czasach geopolitycznych, kiedy stoimy ramię w ramię. To nie tylko interes polityczny czy państwowy, lecz autentyczna i codziennie odczuwalna przyjaźń” – powiedział charge d’affaires RP i kierownik ambasady Polski w Wilnie, Grzegorz Marek Poznański.

Inicjatorem nadania nazwy była frakcja socjaldemokratów w Radzie Miasta Wilna. Pod koniec sierpnia Rada Miasta Wilno, na wniosek Komisji Pamięci Historycznej, poparła pomysł nadania skwerowi oficjalnego statusu i nowej nazwy.

Początkowo rozważano dwie propozycje: „Przyjaźni Obojga Narodów” oraz „Katastrofy Smoleńskiej”. Ostatecznie zwyciężyła pierwsza nazwa, uznana za bardziej pozytywną i symbolizującą strategiczne partnerstwo Polski i Litwy.

Ostateczna decyzja w sprawie nazwy skweru zapadnie podczas posiedzenia Rady Miasta Wilna za dwa tygodnie.