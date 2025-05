Portal ZW.LT świętuje 12. urodziny!

Dwanaście lat temu w wirtualnej przestrzeni zadebiutował portal ZW.lt – miejsce, które dziś trudno sobie wyobrazić bez codziennego dostępu do informacji z Wilna, Wileńszczyzny, Litwy, Polski i całego świata. To dla nas dzień wyjątkowy, bo świętujemy 12. urodziny – pełne lat intensywnej pracy redakcyjnej, rozmów, reportaży, wywiadów i wszystkiego, co najważniejsze dla polskiej społeczności na Litwie.