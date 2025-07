Polski astronauta wrócił na Ziemię. Kapsuła zaliczyła „wodowanie” na Pacyfiku

Właz kapsuły został otwarty przez ekipę ratowniczą, a następnie wszyscy członkowie misji opuścili Dragon Grace i znaleźli się na platformie statku MV Shannon przeznaczonego do odzyskiwania statków Dragon z wody .

Misja zakończyła się wodowaniem w rejonie Pacyfiku, u wybrzeży San Diego, około godziny 11:30 czasu polskiego. To w chwili lądowania rozpoczęto zdalny wywiad medyczny z astronautami, by ocenić ich stan zdrowia bezpośrednio po zejściu z kapsuły.

Opieka medyczna i powrót na ląd

Służby medyczne obecne na pokładzie od razu przeprowadziły pierwsze badania, a następnie towarzyszyły misji podczas ewakuacji helikopterem na ląd. Astronauci spędzą około dwóch tygodni w ośrodkach rehabilitacyjnych – będą tam monitorowani przez zespół medycyny kosmicznej ESA, co obejmuje również etap odprawy i podróży z kapsuły do ośrodka DLR Envihab w Kolonii, gdzie trafi Sławosz Uznański‑Wiśniewski.

Kontekst misji

Ax‑4 to prywatna misja SpaceX realizowana we współpracy z Axiom Space. Start nastąpił 25 czerwca 2025 roku ze stanowiska 39A w Kennedy Space Center w USA. Po locie trwającym około 18 dni kapsuła Dragon dotarła do ISS, gdzie załoga przeprowadziła ponad 60 eksperymentów naukowych z 31 krajów.

Dla Polski obecność Sławosza Uznańskiego‑Wiśniewskiego na pokładzie jest drugą misją załogową od czasów Hermazzewskiego w 1978 roku. Polak reprezentował ESA, w ramach misji Ignis realizowanej wspólnie z POLSA i ESA oraz programem naukowo-technologicznym z Polski.