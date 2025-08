Polak w grze o stanowisko premiera Litwy

Socjaldemokraci wybiorą kandydata w środę

Partia, mająca obecnie 52 posłów w 141-osobowym Sejmie, prawdopodobnie zachowa stanowisko premiera. Trwają rozmowy wewnątrz LSDP, a oddziały regionalne prowadzą konsultacje w sprawie preferowanych kandydatów. Wyniki tych konsultacji mają być znane we wtorek, a dzień później – w środę – kierownictwo partii ma ogłosić oficjalnego kandydata.

Na krótkiej liście pojawiają się cztery nazwiska: Mindaugas Sinkevičius – obecny tymczasowy szef LSDP i mer rejonu janowskiego, Inga Ruginienė – minister pracy i opieki społecznej, Juozas Olekas – pierwszy wiceprzewodniczący Sejmu oraz Robert Duchniewicz, mer rejonu wileńskiego.

Duchniewicz: „Jeżeli trzeba będzie wziąć odpowiedzialność, to ją wezmę”

Robert Duchniewicz w rozmowie z portalem „Rzeczpospolita” nie ukrywał, że ewentualne objęcie stanowiska premiera to poważna decyzja, wymagająca rezygnacji z obecnej funkcji mera:

– „Czy premierem Litwy będzie Polak? – Zbyt wcześnie odpowiadać na to pytanie” – powiedział „Rzeczpospolitej” w piątek Robert Duchniewicz.

Dodał jednak, że „jeżeli trzeba będzie wziąć odpowiedzialność, to ją wezmę”.

Duchniewicz od 2023 roku jest merem rejonu wileńskiego – obszaru otaczającego stolicę od północy, wschodu i południa, w dużej części zamieszkanego przez Polaków. Jego zwycięstwo w wyborach samorządowych było sensacją – pokonał kandydata Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) Waldemara Urbana, partii, która przez dekady dominowała w tym regionie. Od tego czasu stał się nieformalnym liderem Polaków, którzy nie utożsamiają się z AWPL i jej wieloletnim liderem Waldemarem Tomaszewskim.

– „To dylemat związany z losem tysięcy ludzi” – przyznał Duchniewicz.

Skomentował konieczność ewentualnej rezygnacji z funkcji mera, co mogłoby doprowadzić do powrotu AWPL do władzy w tym rejonie.

Kto jeszcze na liście?

Choć nazwisko Duchniewicza budzi emocje, konkurencja jest poważna.

Mindaugas Sinkevičius, obecny tymczasowy lider partii i były minister gospodarki, oficjalnie mówi, że nie ma ambicji, by zostać premierem:

– „Tak, mówi się o mnie, ale są inni kandydaci. Na pewno wyłonimy najlepszą osobę” – powiedział w czwartek.

Sinkevičius w przeszłości miał problemy prawne – sąd rejonowy skazał go za nadużycia i fałszowanie dokumentów, co przez pewien czas uniemożliwiało mu start w wyborach i obejmowanie wysokich stanowisk. Na początku tego roku Sąd Najwyższy umorzył jednak sprawę, zdejmując ograniczenia polityczne, choć uznał, że naruszenia miały miejsce.

fot. Erikas Ovčarenko/BNS.

Kolejną kandydatką jest Inga Ruginienė, minister pracy i opieki społecznej, która – jak przypomina Duchniewicz – do LSDP trafiła właśnie dzięki niemu. Jej atutem jest doświadczenie związkowe, była bowiem szefową Konfederacji Związków Zawodowych. Wadą – stosunkowo krótki staż w partii.

– Jest jednak doświadczona, resort, którym kieruje, zajmuje się kwestiami kluczowymi w naszym programie. Była też szefową Konfederacji Związków Zawodowych –zachwala konkurentkę Duchniewicz.

fot. BNS/Lukas Balandis

Listę zamyka Juozas Olekas, pierwszy wiceprzewodniczący Sejmu i jeden z najbardziej doświadczonych polityków socjaldemokracji.

fot. BNS/Robertas Riabovas

Dlaczego Paluckas odszedł?

Rząd Gintautasa Paluckasa trwał zaledwie osiem miesięcy. Rezygnację wymusili koalicjanci, zaniepokojeni doniesieniami o niejasnych powiązaniach finansowych premiera, który poza działalnością polityczną prowadził także biznes. W czwartek prezydent Gitanas Nausėda poinformował, że Paluckas zadzwonił do niego i ogłosił swoją decyzję o odejściu.

Zgodnie z litewskim prawem, wraz z odejściem premiera musi podać się do dymisji cały rząd. Obowiązki szefa rządu do czasu powołania nowego gabinetu przejął minister finansów Rimantas Šadžius.

fot. Robertas Riabovas/BNS.

Czy Polak stanie na czele litewskiego rządu?

Jeżeli Duchniewicz zostanie wybrany przez LSDP i uzyska poparcie Sejmu, będzie to największa kariera polityczna przedstawiciela mniejszości polskiej na Litwie. Według danych z 2021 roku, Polacy stanowią około 6,5 proc. populacji kraju (183,4 tys. osób).

Dotąd osoby pochodzenia polskiego zajmowały wysokie funkcje państwowe – byli ministrowie sprawiedliwości, spraw wewnętrznych czy łączności – ale nigdy nie pełniły funkcji premiera.

Warto dodać, że media litewskie rzadko podkreślają polskie korzenie Duchniewicza. Piszą jego nazwisko w formie „Robert Duchnevič”, a litewskojęzyczna Wikipedia używa nawet wersji „Robertas Duchnevičius”.

Duchniewicz jest absolwentem polskiego Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – największej miejscowości rejonu wileńskiego. Patron szkoły, Konstanty Parczewski, był przywódcą powstania listopadowego na Wileńszczyźnie.

Co dalej?

Decydujący tydzień dla litewskiej polityki zacznie się już we wtorek, kiedy lokalne struktury LSDP przedstawią swoje propozycje kandydatów. W środę partia ogłosi swojego oficjalnego kandydata na premiera.

Socjaldemokraci pozostaną największą siłą w rządzie, ale możliwe, że będą musieli poszukać nowego partnera koalicyjnego – coraz bardziej krytyczny wobec LSDP staje się Związek Demokratów „W imię Litwy” Sauliusa Skvernelisa. W koalicji najpewniej pozostanie ugrupowanie „Świt nad Niemnem”, które w kampanii wyborczej określano jako skrajne, lecz obecnie prezentuje bardziej umiarkowaną postawę.