PKP Intercity uruchamia nowe połączenie międzynarodowe z Wilna do Szczecina

Jak informuje PKP Intercity, w ramach nowego połączenia, podróżni z Polski będą mogli podróżować bez przesiadek, dzięki czemu czas podróży z Warszawy do Wilna skróci się o około godzinę. „Na odcinku Warszawa – Białystok pociągi będą jechać bez zatrzymania na stacjach pośrednich, co pozwoli na szybszy przejazd” – zaznacza PKP Intercity.

Zwiększona częstotliwość kursów, nowe kierunki oraz lepsza synchronizacja przesiadek w Mockawie (na trasach do Wilna) to tylko część korzyści, jakie pasażerowie będą mogli odczuć dzięki wprowadzanym zmianom. Pociągi międzynarodowe będą kursować w równych odstępach czasowych, co umożliwi łatwiejsze planowanie podróży i zapamiętywanie rozkładów.

Podróżni skorzystają także z większej liczby połączeń na Litwę. Z 1 do 3 wzrośnie liczba pociągów na tej trasie. Do kursującego obecnie pociągu IC Hańcza z Krakowa do Wilna przez Warszawę, Białystok, Suwałki i Kowno dołączą nowe pociągi: IC Wigry (rel. Szczecin – Poznań – Warszawa – Białystok – Wilno) oraz IC Jaćwing (Suwałki – Wilno). Wszystkie połączenia będą realizowane z przesiadką przy jednym peronie w Mockawie na skład szerokotorowy kolei litewskich LTG Link.

Co jeszcze zmienia się w międzynarodowym rozkładzie PKP Intercity?

Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika, nowości obejmują także inne kierunki międzynarodowe. Od 14 grudnia 2025 roku na tory wyjedzie aż 57 nowych pociągów międzynarodowych, o 17 więcej niż teraz. Wśród nowych połączeń znajdą się m.in. dodatkowe pociągi do Niemiec, Austrii, Czech, Ukrainy oraz na Litwę.

Na szczególną uwagę zasługuje nowa relacja z/do Lipska, której uruchomienie będzie możliwe dzięki otwarciu przejścia granicznego Węgliniec – Horka. Przewoźnik zapowiada także wprowadzenie pociągów nocnych do Berlina i innych europejskich stolic.

Dzięki współpracy z Deutsche Bahn, siatka połączeń dalekobieżnych w kierunku Niemiec wzrośnie z 11 do 17 par pociągów dziennie. Do Berlina z Warszawy będzie kursować aż 7 par pociągów dziennie, a do Krakowa, Katowic czy Opola – co 4 godziny.

Zmiany obejmą także kierunek na Ukrainę. PKP Intercity planuje uruchomienie trzech nowych połączeń z Polski do Charkowa, przez przejścia graniczne Dorohusk – Jagodin oraz Przemyśl/Medyka – Mostiska.

Wszystkie te zmiany mają na celu poprawę jakości i dostępności międzynarodowych połączeń kolejowych, co z pewnością ułatwi podróże międzynarodowe zarówno pasażerom indywidualnym, jak i biznesowym.

W 2025 roku w międzynarodowej ofercie PKP Intercity znajdzie się zatem więcej połączeń do kluczowych europejskich miast, a także wprowadzenie nowych, komfortowych wagonów, które pozwolą pasażerom na wygodne podróże na długich trasach.