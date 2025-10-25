Opozycja krytykuje rząd: Litwa staje się państwem bezsilnym

„Jeśli po trzecim przelocie balonów w ciągu kilku dni odpowiedzialni politycy rządzącej koalicji nie podejmą realnych działań i będą czekać do początku tygodnia roboczego, możemy zacząć zamykać lotniska w Wilnie i innych miastach, zapominając nie tylko o turystyce i inwestycjach, ale także o podstawowym bezpieczeństwie” – napisała na Facebooku liderka Ruchu Liberałów, Viktorija Čmilytė-Nielsen.

Podkreśliła, że czas zakończyć uspokajanie się wersjami o „przypadkowych” wydarzeniach.

Lider opozycyjnego Związku Demokratów „W Imię Litwy”, Saulius Skvernelis, zwrócił uwagę, że Litwa staje się nieatrakcyjna dla biznesu i turystów.

„Litwa staje się niepełnosprawnym państwem, które będą omijać zarówno przedsiębiorcy, jak i turyści. Nasze mieszkańcy coraz mniej będą korzystać z lotniska w stolicy” – napisał na Facebooku, Saulius Skvernelis.

Dodał, że rządowy brak reakcji szkodzi wizerunkowi państwa, jego bezpieczeństwu i wiarygodności.

Z powodu meteorologicznych balonów, które mogą być używane do przemytu, w sobotę wieczorem wstrzymano ruch lotniczy na lotnisku w Wilnie oraz zamknięto punkty kontrolne w Medininkach i Szalczynkach. Wstrzymano loty od godziny 21:32, z planowanym wznowieniem około godziny 2:00. To już trzeci raz w tym tygodniu, gdy balony meteorologiczne zakłóciły działalność lotnisk i zmusiły do zamknięcia punktów granicznych. W sumie w tym tygodniu zakłócono około 70 lotów, dotykając ponad 10 tysięcy pasażerów.

Premier podkreśliła wcześniej, że nie ma dowodów na to, aby wysyłanie balonów meteorologicznych z Białorusi stanowiło atak hybrydowy. Jednak Viktorija Čmilytė-Nielsen stwierdziła, że jeśli reakcja byłaby tak opóźniona jak w przypadku kryzysu migracyjnego w 2021 roku, sytuacja bezpieczeństwa w kraju mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Oczekuje, że już wkrótce pojawią się konkretne decyzje, które zapewnią bezpieczeństwo lotnisk i podróżnych.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w związku z masowym przemytem kontrabandą z Białorusi, balony meteorologiczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów transportu nielegalnych papierosów. Od stycznia tego roku Straż Graniczna przejęła 507 balonów przemycających papierosy, a wielkość przemycanego ładunku wzrosła z kilkuset paczek do średnio 1,5 tys. paczek papierosów na jeden balon.