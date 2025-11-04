Nie żyje Krystyna Adamowicz

Krystyna Adamowicz była absolwentką Piątej Szkoły Średniej na Antokolu w Wilnie, gdzie zaczęła formować swój patriotyzm oraz poczucie misji życiowej. To właśnie z inicjatywy Pani Krystyny powstało Towarzystwo Absolwentów „Zawsze Wierni Piątce”, którego była prezesem i duchową opiekunką. Dzięki jej zaangażowaniu, odbywały się coroczne spotkania absolwentów, podczas których pielęgnowano pamięć o nauczycielach i historii polskiego szkolnictwa w Wilnie.

Jako autorka i redaktorka, Krystyna Adamowicz stworzyła ważne publikacje historyczno-wspomnieniowe, w tym książki „Zawsze wierni Piątce” oraz „Zawsze wierni Piątce 2”, które stały się cennym świadectwem życia wileńskiej inteligencji polskiej. Dzięki jej pracom, zachowały się wspomnienia o ludziach, którzy mimo trudnych warunków, nieśli dalej polską kulturę i pamięć o dziedzictwie Litwy.

Za jej inicjatywą, Towarzystwo podjęło również działania związane z opieką nad grobami nauczycieli i wybitnych Polaków z Wileńszczyzny. Krystyna Adamowicz angażowała młodzież, harcerzy oraz mieszkańców w odnowę zapomnianych mogił i tworzenie dokumentacji cmentarzy, łącząc pokolenia i przekazując młodym miłość do ojczystego języka i historii.

Wieloletnia członkini Polskiego Artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilia”, Krystyna Adamowicz poświęciła zespołowi jedno ze swoich dzieł, w którym opisała jego historię oraz znaczenie w polskiej kulturze Wilna.

Życie Krystyny Adamowicz było przykładem cichej i wytrwałej służby dla społeczeństwa – poprzez słowo, działanie i pamięć. Zawsze wierna tradycji, ukochaniu Wilna i pracy na rzecz wspólnego dobra, pozostanie symbolem oddania i miłości do polskiego dziedzictwa na Litwie.