„Nie mogłam dać znaku życia i skontaktować się z rodziną” – Polka z Wilna o kryzysie energetycznym w Hiszpanii

W rozmowie z Radiem Znad Wilii Polka z Wilna, która w tym czasie przebywała w Hiszpanii, podzieliła się swoimi emocjami związanymi z tym doświadczeniem.

„Na początku, podczas zwiedzania miasta, nie rozumiałam, dlaczego nie ma światła w kawiarniach i sklepach. Nie było możliwości zapłaty kartą – dobrze, że mieliśmy gotówkę. Sieć zniknęła, a my byliśmy w obcym mieście. Po rozmowie z lokalnymi mieszkańcami dowiedzieliśmy się o awarii. Ludzie byli lekko zestresowani, ponieważ według nich mogło to być związane z atakiem, a nikt nie miał dostępu do wiadomości ze świata„ – powiedziała Iwona, Polka z Wilna, przebywająca obecnie w Walencji, w rozmowie z Radiem Znad Wilii.

„Było to bardzo stresujące, nie mogłam skontaktować się z rodziną, by dać znać, że wszystko jest w porządku. Awaria trwała kilka godzin, ale na szczęście została naprawiona. Cieszę się, że nie byłam w drodze, bo sytuacja mogłaby być wtedy znacznie trudniejsza” – dodała.