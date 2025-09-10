Nausėda: drony nad Polską to sygnał rosnącego zagrożenia ze strony Rosji dla Europy

„Rosja świadomie rozszerza swoją agresję, stwarzając coraz większe zagrożenie dla Europy. Szwadron dronów nad terytorium Polski jest kolejnym dowodem na to, podobnie jak groźby skierowane wobec wschodniego skrzydła NATO” – napisał na portalu społecznościowym „X” litewski prezydent Litwy, Gitanas Nausėda. „Świat musi powstrzymać agresora – złamać jego gospodarkę wojenną i zdolność do niszczenia oraz zabijania” – podkreślił.

Redakcja ZW.LT przypomina, że podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę w nocy z wtorku na środę, drony wielokrotnie naruszały również przestrzeń powietrzną Polski, część z nich została zestrzelona.

Wojsko polskie nazwało tę sytuację aktem agresji.

Według Warszawy, w odpowiedzi na atak Rosji, zmobilizowano polskie i sojusznicze lotnictwo.

Wojsko Litewskie i inne służby monitorowały sytuację po rosyjskim ataku na Ukrainę i przygotowały system ostrzegania ludności.

Minister ochrony kraju Dovilė Šakalienė stwierdziła, że Litwa zachowałaby się w takiej sytuacji tak samo jak Polska i zaznaczyła, że liczba naruszeń przestrzeni powietrznej może wzrosnąć.

Rosyjskie drony i rakiety wielokrotnie przekraczały przestrzeń powietrzną członków NATO – Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii – w trakcie trwającej od ponad trzech i pół roku wojny.

W ubiegłym miesiącu Warszawa poinformowała, że rosyjski wojskowy dron wszedł w jej przestrzeń powietrzną i eksplodował na uprawianej ziemi we wschodniej Polsce. Incydent ten określono jako prowokację.