Na strychu kościoła w Szeszolach odkryto tysiące zaginionych dokumentów

Ekspedycja została zorganizowana przez Wydział Historii Uniwersytetu Wileńskiego. Jej uczestnicy postanowili zweryfikować informacje, jakoby na poddaszu kościoła mogły znajdować się archiwalne dokumenty.

– Uważam, że to jeden z największych zespołów dokumentów, które uznawano za zaginione, a które zostały odnalezione zupełnie niespodziewanie – podkreślił kierownik wyprawy, prodziekan Wydziału Historii VU Norbertas Černiauskas.

Wśród znalezionych materiałów są m.in. akta działalności parafi Szeszole, księgi metrykalne oraz osobiste dokumenty mieszkańców.

Jak zaznaczył, znalezisko ma wartość nie tylko dla lokalnej społeczności Szeszól, lecz również dla całego regionu Auksztoty i Litwy. Obejmuje dokumenty z czasów I i II wojny światowej, co czyni je potencjalnym źródłem nowych, istotnych ustaleń naukowych.

Dziedzictwo powraca do archiwów

Znaczenie znaleziska podkreśliła także główna archiwistka Litwy, Inga Zakšauskienė, która zaznaczyła:

– Każdy powrót dokumentu do archiwum – czy to stuletnie księgi metrykalne, czy ulotki partyzanckie drukowane w podziemiu – jest krokiem milowym. To nie tylko ochrona przeszłości, ale i odbudowa naszej więzi z historią. Tylko zbierając te fragmenty układanki, możemy zobaczyć pełniejszy obraz naszej przeszłości.