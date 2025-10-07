Na Litwie przeprowadzono test systemu alarmowego

Ponadto, mieszkańcy otrzymali krótkie wiadomości SMS na swoje telefony komórkowe.

„W ramach ćwiczeń „Vyčio skliautas 2025” sprawdzany jest system ostrzegania i informowania ludności, uruchamiając syreny. Po ich zakończeniu prosimy włączyć litewskie radio lub telewizję. Proszę zachować spokój, to tylko ćwiczenia, zagrożenia nie ma” – czytamy w komunikacie.

Po usłyszeniu syren mieszkańcy zobowiązani są niezwłocznie włączyć Litewskie Radio lub telewizję publiczną i wysłuchać nadawanych informacji, stosując się do zaleceń.

Osobom przebywającym w miejscach, gdzie syreny mogą być niesłyszalne, zaleca się wcześniej aktywować na telefonach funkcję odbioru komunikatów alarmowych, aby otrzymać powiadomienia.

Tymi powiadomieniami mieszkańcy są informowani, gdy konieczne jest pilne przekazanie ważnych informacji dotyczących zagrożenia ich zdrowiu, życiu, mieniu lub środowisku. Usługa jest bezpłatna.

Redakcja ZW.LT przypomina, że ćwiczenia „Vyčio skliautas 2025” potrwają do 11 października.

Głównym celem ćwiczeń jest ocena stanu państwowego systemu mobilizacyjnego, jak działałby zasadniczy proces reorganizacji państwa i koncentracja zasobów na przygotowanie kraju do obrony, realizując funkcje niezbędne w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa.

We wtorek w Wilnie rozpoczęły się ćwiczenia ewakuacyjne ludności – symulowano ewakuację placówek edukacyjnych, grup wrażliwych oraz mieszkańców wybranych dzielnic, zarówno w obrębie miasta, jak i poza jego granicami.