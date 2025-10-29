Znad Wilii

Media: radny rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR stanie przed sądem

Radny rejonu solecznickiego Jarosław Wojciechowicz, członek Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR), stanie przed sądem w sprawie domniemanej przemocy wobec swojej żony. Jak podaje portal informacyjny Delfi, sprawa ta będzie rozpatrywana na posiedzeniach niejawnych w Sądzie Okręgowym w Wilnie.

zw.lt
Media: radny rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR stanie przed sądem

fot. pexels.com

Według dostępnych informacji, 22 września br. Wojciechowicz rzekomo zaatakował swoją żonę, zadając jej ból fizyczny oraz grożąc jej. Zgłoszenie na policję zostało złożone tego samego dnia o godzinie 22:32. Sąd zdecyduje o dalszym losie oskarżonego, a w trakcie wtorkowego posiedzenia przesłuchani zostaną zarówno poszkodowana, jak i świadkowie zdarzenia.

Delfi podało również, że nie udało się nawiązać kontaktu z Wojciechowiczem, ponieważ nie odpowiadał na próby telefoniczne.

Wojciechowicz, który jest jednym z liderów AWPL-ZChR, przez wiele lat pełnił funkcję radnego w rejonie solecznickim. Jako członek tej partii, w kwietniu br. został ponownie wybrany do jej zarządu, mimo że sprawa przemocy wobec jego żony była już wówczas w toku.

Zgodnie z przepisami prawa, za przemoc domową mogą grozić różne sankcje, w tym kara pozbawienia wolności do dwóch lat, prace społeczne, ograniczenie wolności, a także areszt. Ostateczny wyrok zapadnie po zakończeniu procesu.

PODCASTY I GALERIE