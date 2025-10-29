Media: radny rejonu solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR stanie przed sądem

Według dostępnych informacji, 22 września br. Wojciechowicz rzekomo zaatakował swoją żonę, zadając jej ból fizyczny oraz grożąc jej. Zgłoszenie na policję zostało złożone tego samego dnia o godzinie 22:32. Sąd zdecyduje o dalszym losie oskarżonego, a w trakcie wtorkowego posiedzenia przesłuchani zostaną zarówno poszkodowana, jak i świadkowie zdarzenia.

Delfi podało również, że nie udało się nawiązać kontaktu z Wojciechowiczem, ponieważ nie odpowiadał na próby telefoniczne.

Wojciechowicz, który jest jednym z liderów AWPL-ZChR, przez wiele lat pełnił funkcję radnego w rejonie solecznickim. Jako członek tej partii, w kwietniu br. został ponownie wybrany do jej zarządu, mimo że sprawa przemocy wobec jego żony była już wówczas w toku.

Zgodnie z przepisami prawa, za przemoc domową mogą grozić różne sankcje, w tym kara pozbawienia wolności do dwóch lat, prace społeczne, ograniczenie wolności, a także areszt. Ostateczny wyrok zapadnie po zakończeniu procesu.