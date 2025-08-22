Lotniska w Wilnie i Kownie upraszczają kontrolę bagażu podręcznego

Wilno i Kowno to pierwsze lotniska w regionie państw bałtyckich, które wdrożyły nową politykę przewozu płynów. Zgodnie z decyzją KE, w bagażu podręcznym można przewozić płyny w pojemnikach o łącznej objętości do 2 litrów, niezależnie od rodzaju czy kształtu opakowań. Należy jednak pamiętać, że limity wagowe i wymiarowe bagażu podręcznego ustala każda linia lotnicza indywidualnie.

Wdrażane technologie to skanery komputerowej tomografii trzeciej generacji, umożliwiające kontrolę bagażu w trójwymiarze bez konieczności wyjmowania poszczególnych przedmiotów. Dzięki temu kontrola jest szybsza, mniej stresująca i bardziej komfortowa dla podróżnych.

Jak podkreśla Vidas Kšanas, szef działu bezpieczeństwa i ochrony Litewskich Portów Lotniczych (LTOU), inwestycje z lat 2022–2023 pozwoliły na pełne przygotowanie do wdrożenia nowych standardów, które poprawiają przepustowość kontroli bezpieczeństwa i skracają czas oczekiwania.

Warto jednak pamiętać, że w innych europejskich portach lotniczych, zwłaszcza mniejszych, obowiązują nadal wcześniejsze, bardziej restrykcyjne przepisy. Dotyczy to także lotniska w Palandze, gdzie nie zainstalowano jeszcze nowoczesnych skanerów umożliwiających kontrolę bez wyjmowania płynów.

Decyzja Komisji Europejskiej spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wielu dużych lotnisk w Europie, które dzięki niej mogą podnosić jakość obsługi pasażerów, nie rezygnując z wysokich standardów bezpieczeństwa.

Podróżni są proszeni o zwracanie uwagi na obowiązujące zasady przewozu płynów w różnych portach lotniczych, zwłaszcza przy powrocie do Litwy, gdzie przepisy mogą się różnić.