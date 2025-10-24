Litwa zamyka granicę z Białorusią po wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów

„W odpowiedzi na tę sytuację, Państwowa Straż Graniczna zamknęła punkty graniczne w Solecznikach i Miednikach do jutrzejszej godziny 12:00” – napisała na Facebooku premier Litwy, Inga Ruginienė.

Jak zaznaczyła premier, służby działają zgodnie z decyzjami podjętymi podczas posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego, które odbyło się w tym tygodniu.

Po tym posiedzeniu premier stwierdziła, że w przypadku kolejnych incydentów związanych z masowym transportem kontrabandowych balonów z Białorusi do Litwy, granica z tym sąsiadem może zostać całkowicie zamknięta.

Aktualnie działają dwa punkty graniczne: Medininkai i Szalczyniki. Zostały one zamknięte w środę od godziny 2:30 do 9:00 z powodu meteorologicznych balonów, na podstawie rozkazu szefa Straży Granicznej Rustamasa Liubajewasa.

Premier dodała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego, które oceni wpływ już podjętych decyzji.

„I co jeszcze można zrobić w krótkim okresie, aby była to bolesna decyzja zarówno dla organizatorów przemytu, jak i reżimu Łukaszenki, który pozwala im działać" – dodała premier Ruginienė.

Redakcja ZW.LT przypomina, że z powodu balonów w piątek wieczorem tymczasowo wstrzymano ruch lotniczy na lotniskach w Wilnie i Kownie.

Zgodnie z wstępnymi informacjami, decyzja o ograniczeniach w przestrzeni powietrznej została podjęta z powodu meteorologicznych balonów, które leciały w kierunku Druskienik i Solecznik.

W tym tygodniu do Litwy dotarło już kilkadziesiąt kontrabandowych balonów, co miało miejsce w nocy z wtorku na środę.

W wyniku tego doszło do zakłóceń w pracy lotniska w Wilnie, gdzie opóźniono około 30 lotów i dotknięto około 4 tys. pasażerów. Tymczasowo zamknięto także punkty kontrolne na granicy.