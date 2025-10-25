Litwa wznowiła ruch na granicy z Białorusią

„Decyzja została podjęta z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, po ocenie sytuacji i posiadanych informacji o incydencie, gdy w nocy z Białorusi do Litwy zostały wypuszczone balony meteorologiczne” – czytamy w komunikacie VSAT.

Zgodnie z informacjami VSAT, przez nieco ponad pół doby, gdy punkty były zamknięte, nie odnotowano żadnych szczególnych wydarzeń ani konfliktów wśród oczekujących kierowców na granicy, według wstępnych danych.

Przypomnijmy, że w piątek wieczorem podjęto decyzję o ponownym zamknięciu obu działających punktów kontrolnych z powodu balonów meteorologicznych używanych do przemytu papierosów z Białorusi. Punkty zostały zamknięte w środę od 2:30 do 9:00 rano na podstawie podobnej decyzji szefa VSAT, gen. Rustamasa Liubajewasa.

Ponadto, w piątek wieczorem, czasowo wstrzymano ruch lotniczy na lotniskach w Wilnie i Kownie, a działalność została wznowiona o godzinie 2:35.

Ograniczenia wpłynęły na 40 lotów i ponad 6 tysięcy pasażerów: ogółem odwołano dziesięć lotów, 14 skierowano na inne trasy, a 16 opóźniono.

Pierwszy taki incydent miał miejsce w nocy z wtorku na środę. Wówczas z powodu zakłóceń w pracy lotniska w Wilnie, dotkniętych zostało około 30 lotów i 4 tysiące pasażerów.

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, poinformował, że w piątek wieczorem radary zarejestrowały około 80–90 obiektów, co stanowi dwa, trzy razy mniej niż podczas poprzedniego ataku w tym tygodniu.

Jak powiedział, jak dotąd wykryto trzy balony, a cztery zostały zauważone. Poszukiwania trwają.