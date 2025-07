Kolejny dron z Białorusi naruszył litewską przestrzeń powietrzną

„Mieszkańcy, którzy zauważą rozbity dron, proszeni są o niezbliżanie się do niego i niezwłoczne poinformowanie policji” – głosi oficjalne ostrzeżenie.

Zgłoszenia o dronie nadchodzące od mieszkańców wskazują, że został on zaobserwowany na wysokości około 200 metrów, ostatni raz widziany był w okolicach Wilna. Policja uruchomiła wszystkie dostępne siły, poinformowano również inne służby.

Jak podaje Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), typ drona pozostaje nieznany.

Świadkowie informują w mediach społecznościowych, że dron pojawił się nad Litwą około godziny 5 rano.

To już kolejny taki incydent w ostatnim czasie. 10 lipca do litewskiej przestrzeni powietrznej również wtargnął bezzałogowiec. Początkowo podejrzewano, że był to rosyjski dron typu „Shahed”, używany w atakach na Ukrainę.

Później ustalono, że był to inny model – „Gerbera” – rosyjskiej produkcji, wizualnie przypominający „Shaheda” i służący do wprowadzania w błąd systemów obrony powietrznej.