„Kawa z funkcjonariuszem” – miejsca i terminy spotkań

Budowanie zaufania poprzez prostą rozmowę

Czasem wszystko zaczyna się od małych gestów – uśmiechu, filiżanki kawy czy zwykłej rozmowy. Policjanci, pracując na ulicach i rozmawiając z ludźmi, zauważają, że prawdziwa więź powstaje, gdy po prostu jesteśmy sobą – ludźmi.

W kawiarniach, gdzie barista dzieli się wrażeniami dnia, a klienci otwierają się na rozmowy, rodzi się poczucie wspólnoty. Stąd pomysł, by funkcjonariusze wyszli naprzeciw mieszkańcom nie tylko w trakcie patroli, ale jako ludzie, którzy słuchają i rozmawiają.

„Kawa z funkcjonariuszem” to projekt, w którym kawa jest tylko pretekstem – najważniejszy jest człowiek i dialog. Projekt wzorowany jest na amerykańskiej inicjatywie „Coffee with a Cop”, która od lat buduje zaufanie społeczności do policji.

Temat pierwszych spotkań: profilaktyka oszustw

Głównym tematem pierwszych spotkań są oszustwa, które w ostatnim czasie dotykają wielu osób, zwłaszcza seniorów. Policjanci przekazują praktyczne informacje, jak rozpoznać metody działania oszustów, jak reagować na podejrzane telefony i wiadomości oraz co zrobić, gdy podejrzewamy próbę wyłudzenia.

Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do osób starszych i ich bliskich, ponieważ to właśnie oni najczęściej padają ofiarą oszustów.

Cele inicjatywy:

Zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z oszustwami

Budowanie otwartego i szczerego dialogu między policją a mieszkańcami

Wzmacnianie poczucia wspólnoty i wzajemnej troski, zwłaszcza o osoby najbardziej narażone

Gdzie i kiedy?

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w różnych miejscach Wilna i okolic – w kawiarniach, przestrzeniach społecznych, parkach. Szczegółowy harmonogram i lokalizacje są dostępne na oficjalnych stronach Policji Okręgu Wileńskiego.

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-17 Rudamina, PC IKI 10:00-12:00 2025-08-19 Bažnyčios 1, Niemenczyn 11:00-13:00 2025-08-20 Algirdo g. 4, Mejszagoła 14:00-16:00 2025-08-22 Švenčionių g. 80, Niemenczyn 10:00-12:00

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-16 Turgaus 5, Targ w Ejszyszkach 09:00-10:00 2025-08-27 Soleczniszki, Vilniaus g. 56 10:00-11:30 2025-08-29 Biała Waka (targowisko) 09:00-10:30

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-16 Antakalnio g. 59, Wilno 10:00-12:00 2025-07-23 Žirmūnų g. 64, Wilno 10:00-12:00 2025-07-30 M. K. Paco g. 4, Wilno 14:00-15:00 2025-08-05 Kęstučio g. 37, Wilno 13:00-15:00 2025-08-13 Antakalnio g. 59, Wilno 13:00-15:00 2025-08-18 Žaliųjų ežerų g. 85, Wilno 11:00-14:00 2025-08-26 Santaryszki 09:00-11:00

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-22 Park w Nowej Wilejce 14:00-15:00 2025-07-29 Vandens g. 9, Kolonia Wileńska, Wilno 14:00-15:00

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-22 Park Zakret, przy Estradzie 14:30-16:30 2025-08-13 Kovo 11-osios g. 28, Grzegorzewo 10:00-12:00 2025-08-19 Žemaitijos g. 9, Wilno 13:00-15:00

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-16 Trakų g. 7, Jewie 14:00-16:00 2025-08-07 Liepų g. 15, Jewie 14:00-16:00 2025-08-27 Bažnyčios g 14, Jewie 14:00-16:00

Data Miejsce / Adres Godziny 2025-07-16 Vilniaus g. 86, Szyrwinty 10:00-11:30 2025-08-04 Jaunimo g. 1, Szyrwinty 10:00-11:30 2025-08-14 Parko g. 13, Szyrwinty 09:30-11:00