Kandydatka na premiera stawia na budżet i poprawę usług społecznych

„Moim celem nie jest burzenie, lecz kontynuacja rozpoczętych działań. Kluczową kwestią w najbliższym czasie będzie uzgodnienie zrównoważonego trzyletniego budżetu państwa. Niewątpliwie zostanie podniesiona minimalna płaca miesięczna, a we współpracy z partnerami społecznymi podejmiemy decyzje mające wpływ na szybsze przyciąganie inwestycji” – Napisała w mediach społecznościowych kandydatka na premierkę Litwy, Inga Ruginienė. „Doskonale znam problem wskaźników ubóstwa – w najbliższym czasie konieczne będzie przeanalizowanie indeksacji wskaźników pomocy społecznej oraz zapewnienie korzystniejszych warunków dla rodzin o niskich dochodach. Należy także poprawić dostępność usług zdrowotnych oraz przyspieszyć wzrost emerytur” – stwierdziła I. Ruginienė.

Polityczka wyraziła przekonanie, że zostanie osiągnięty, jak to ujęła, „kluczowy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i bezpieczeństwa zewnętrznych granic”.

W związku ze zmianami w rządzie i trwającymi rozmowami partii na temat przyszłej koalicji rządzącej, w środę I. Ruginienė spotyka się po raz drugi z prezydentem Gitanasem Nausėdą.

W miejsce ustępującego Gintautasa Paluckasa na stanowisko premierki proponowana jest obecna minister pracy i opieki społecznej, która spotkała się z prezydentem już w zeszłym tygodniu, ale wówczas – jak twierdzi – nie rozmawiała o przyszłości większości rządzącej.

Jej kandydatura musi jeszcze zostać przedstawiona przez prezydenta i zatwierdzona przez Sejm.