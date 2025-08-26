Znad Wilii

Inga Ruginienė nową premier Litwy

Na Litwie doszło do zmiany na stanowisku szefa rządu. Sejm Litwy zatwierdził kandydaturę dotychczasowej minister opieki społecznej pracy, członkini Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej (LSDP) Ingi Ruginienė, na urząd premiera. Decyzja ta kończy okres politycznych konsultacji i otwiera nowy etap w pracy rządu pod jej kierownictwem.

„Moim największym marzeniem jest, by pod koniec kadencji znów stanąć przed wami i móc powiedzieć, że wspólnie udało nam się zrealizować bardzo, bardzo ważne zadania. Jestem zdecydowana i gotowa do współpracy ze wszystkimi. Jeśli będzie potrzeba, chętnie przyjdę do waszych frakcji – zapraszajcie, nawet jeśli pytania będą niewygodne” – powiedziała kandydatka na premiera Litwy, Inga Ruginienė tuż przed głosowaniem.

Za kandydaturą Ingi Ruginienė opowiedziała się większość parlamentarzystów – 78 głosowało „za”, 35 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu.

