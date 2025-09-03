Incydent z dronem w Wilnie. Samolot z prezydentem musiał czekać na lądowanie

„Gdy zbliżaliśmy się do lotniska w Wilnie, otrzymano informację o dronie, dlatego lądowanie było uznane za niebezpieczne. Piloci podjęli wszelkie środki bezpieczeństwa i po pewnym czasie dotarli na ziemię” – relacjonował rzecznik prezydenta Tomas Beržinskas na łamach portalu 15min we wtorek.

Według danych z platformy Flightradar24, samolot „Spartan” wystartował z Helsinek o godz. 19:10, a w okolicach Wilna wielokrotnie krążył w powietrzu, ostatecznie lądując o godz. 21:17.

Spółka „Oro navigacija” skomentowała, że tego dnia rano (wtorek) otrzymali informację od służb związanych z bezpieczeństwem lotów o rzekomym dronie zauważonym w dzielnicy Lipówka.

„Natychmiast wdrożono procedury bezpieczeństwa: ruch lotniczy został chwilowo wstrzymany, a po potwierdzeniu, że zagrożenia nie ma, ponownie wznowiono operacje lotnicze. Obecnie razem z innymi służbami wyjaśniamy, jaki dron zakłócił ruch lotniczy. Gdy tylko będziemy mieć nowe informacje, niezwłocznie je opublikujemy” – przekazano w oświadczeniu.

Redakcja ZW.LT przypomina, że pod koniec sierpnia również doszło do czasowego wstrzymania lotów na lotnisku w Wilnie z powodu drona.

Na początku służby „Oro navigacja” podejrzewały, że dron może należeć do służby ochrony „Ekskomisarų biura”. Jednak jej szef Vytautas Labeckas zapewnił portalu 15min, że w żadnym wypadku nie jest to ich sprzęt.