Inauguracja roku akademickiego 2025/2026 w Filii UwB w Wilnie

Kierunki i struktura studiów

Nowo przyjęci rozpoczęli naukę na czterech kierunkach: ekonomii, informatyce, europeistyce oraz na jednolitych studiach magisterskich z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ekonomia jest prowadzona zarówno na poziomie licencjackim (I stopnia), jak i magisterskim (II stopnia).

Wykład inauguracyjny

Ważnym punktem uroczystości był wykład pt. „Stosunki międzynarodowe wobec wyzwań nowych technologii”, wygłoszony przez dr. hab. Adama R. Bartnickiego, prof. UwB. Prelegent zarysował kluczowe wyzwania cywilizacyjne i wskazał, jak dynamiczny rozwój technologii kształtuje współczesne relacje międzynarodowe.

Goście i partnerzy

W inauguracji uczestniczyli m.in.: Andrzej Szeptycki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Maciej Żywno – wicemarszałek Senatu RP oraz Rita Tamašunienė – minister sprawiedliwości Republiki Litewskiej. Obecni byli także przedstawiciele władz państwowych, dyplomacji RP na Litwie, władz Uniwersytetu w Białymstoku, samorządów, instytucji społecznych, środowiska naukowego i duchowieństwa, co podkreśliło rangę wydarzenia i znaczenie polsko-litewskiej współpracy akademickiej.

„1000 za 1000” – nagroda dla autora najlepszego wniosku

Podczas uroczystości wręczono nagrodę w wysokości 1000 euro, ufundowaną przez Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”. Symboliczny czek przekazał prezes FPP „Korona” Paweł Giliauskas. Laureatką została Milena Okuniewicz – absolwentka ekonomii, która w tym roku rozpoczęła studia magisterskie na II stopniu ekonomii.

Nagroda jest elementem programu stypendialnego „1000 za 1000”, realizowanego wspólnie przez FPP „Korona” i Filię UwB w Wilnie. Studenci mogą składać elektroniczne wnioski od 1 października każdego roku do 30 czerwca roku następnego. Wniosek obejmuje krótki opis (do 1000 znaków) planowanego przeznaczenia kwoty 1000 euro na rozwój. Spośród wszystkich nadesłanych wniosków wyłaniany jest jeden najlepszy, a jego autor otrzymuje nagrodę.

„Mak Inspiracji 2025”

Z inicjatywy dziekan Filii UwB w Wilnie, dr hab. Urszuli Wróblewskiej, prof. UwB, wręczono dyplomy uznania „Mak Inspiracji 2025”. Otrzymało je ok. 20 studentów wyróżniających się aktywnością na rzecz uczelni i budowaniem jej pozytywnego wizerunku. To wyraz docenienia inicjatyw, zaangażowania i pracy na rzecz całej społeczności akademickiej.

Oprawa artystyczna

Oprawę muzyczną zapewnił chór akademicki pod kierownictwem artystycznym mgr Wioletty Leonowicz, wykładowczyni kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Występ nadał ceremonii uroczysty ton i stanowił piękne zwieńczenie obchodów.

Wizyta wicemarszałka Senatu RP Macieja Żywna w Wilnie

Tego samego dnia – 3 października 2025 r. – wicemarszałek Senatu RP Maciej Żywno przebywał z wizytą na Litwie. Rozpoczął ją spotkaniem z radcą ministrem Ambasady RP w Wilnie Arturem Soroko. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy parlamentarnej Polski i Litwy oraz bezpieczeństwa regionalnego w kontekście relacji z Rosją i Białorusią.

Wicemarszałek wraz z radcą ministrem złożył wieniec na wileńskim cmentarzu na Rossie – przy Mauzoleum Matki i Serca Syna – oraz w kaplicy Powstańców Styczniowych. Następnie uczestniczył w inauguracji roku akademickiego w Filii UwB w Wilnie, gdzie odczytał list od marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i zabrał głos:

„Jako absolwent Uniwersytetu w Białymstoku chcę wam powiedzieć, że to jest naprawdę dobra uczelnia. Zawsze warto o tym pamiętać i to doceniać. Mówię to także jako były wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku”.

List marszałek Senatu do społeczności Filii UwB w Wilnie

W liście skierowanym do dziekan Filii, dr hab. Urszuli Wróblewskiej, prof. UwB, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska napisała:

„W imieniu własnym, jak również Senatu Rzeczypospolitej Polskiej współpracującego z Polonią i Polakami za granicą, pragnę na Pani ręce przekazać serdeczne pozdrowienia, gratulacje i życzenia dla całej społeczności Uczelni z okazji rozpoczynającego się kolejnego roku akademickiego.”

Podkreśliła też znaczenie Wilna jako miejsca przenikania kultur i idei oraz rolę polskiej uczelni w tkance akademickiej miasta: