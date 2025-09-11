Generał Kukuła reaguje na doniesienia z Białorusi: to było zaskakujące

Według Ministerstwa Obrony Narodowej, wszystkie drony, które stanowiły realne zagrożenie dla Polski, zostały zidentyfikowane i zestrzelone. Mimo to naruszenie przestrzeni powietrznej zostało oficjalnie odnotowane i traktowane jako poważny incydent.

W rozmowie z telewizją TVN24 generał Kukuła poinformował, że w trakcie tych wydarzeń doszło do nietypowej wymiany informacji między służbami Polski i Białorusi.

„Białorusini ostrzegli nas, że przez ich przestrzeń powietrzną w naszym kierunku lecą drony” – powiedział.

Dodał, że to ostrzeżenie „było dla nas przydatne” i zostało wykorzystane operacyjnie przez polskie siły.

Generał przyznał, że taka forma współpracy była zaskakująca, zwłaszcza w kontekście napiętych stosunków między Warszawą a Mińskiem oraz regularnych incydentów na granicy lądowej. W ostatnich miesiącach Białoruś była oskarżana o celowe eskalowanie napięcia, m.in. poprzez wykorzystywanie presji migracyjnej czy prowokacyjne działania wojskowe w pobliżu granicy z Polską.

Pomimo nieufności, Polska nie odrzuciła sygnału współpracy i – jak zaznaczył generał Kukuła – również przekazała stronie białoruskiej informacje o obiektach zmierzających w stronę jej terytorium. Gesty te, choć pojedyncze i nieformalnie traktowane, mogą świadczyć o tym, że w sytuacjach skrajnego zagrożenia bezpieczeństwa regionalnego nawet napięte relacje międzynarodowe mogą ustąpić miejsca działaniom praktycznym.

Nie wiadomo, czy podobna współpraca będzie kontynuowana w przyszłości, jednak incydent ten wywołał poruszenie w mediach i środowiskach eksperckich, które wskazują, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie staje się coraz bardziej dynamiczna i nieprzewidywalna.