Eurowizja 2026: spór o udział Izraela może wykluczyć niektóre kraje

Kwestia obecności Izraela na Eurowizji budzi emocje przede wszystkim z powodu tragicznych wydarzeń w Strefie Gazy oraz powiązań organizatorów konkursu z izraelskimi sponsorami. Europejska Unia Nadawców (EBU) jest krytykowana za brak zdecydowanej reakcji na te problemy oraz za działania mające na celu cenzurowanie artystów pod kątem politycznych treści.

Sprawy komplikują również zarzuty dotyczące wykorzystania technologii mającej tłumić protesty widowni podczas występów izraelskich reprezentantek. Przez ostatnie dwa lata konkurs był otoczony kontrowersjami związanymi z wojną Izraela w Strefie Gazy. Zwolennicy Palestyny protestowali przeciw udziałowi Izraela w konkursie w 2024 roku w Malmö w Szwecji, a w maju także w Bazylei w Szwajcarii.

W reakcji na te wydarzenia, coraz więcej nadawców publicznych zaczyna wyrażać sprzeciw wobec udziału Izraela w kolejnych edycjach konkursu.

Telewizja RTV SLO ze Słowenii wyraziła swoje obawy i złożyła formalny protest do EBU, wskazując na zachowanie izraelskiej reprezentacji oraz wpływ sponsora Moroccanoil na przebieg wydarzenia. Szefowa nadawcy podkreśliła, że decyzja o udziale w przyszłym konkursie będzie zależała od decyzji EBU dotyczącej Izraela, dając do zrozumienia, że Słowenia może się wycofać, jeśli izraelska delegacja będzie obecna.

Podobnie Irlandia przez swojego nadawcę RTÉ oficjalnie zadeklarowała, że nie weźmie udziału w Eurowizji 2026, jeśli na scenie pojawi się reprezentant izraelskiego KAN. Decyzja ta jest motywowana obawami dotyczącymi sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy oraz zagrożeniem dla wolności mediów.

Niderlandzki nadawca AVROTROS również ogłosił, że nie może popierać udziału Izraela w konkursie ze względu na trwające cierpienia ludności Gazy i naruszenia praw człowieka. W oświadczeniu podkreślono, że Eurowizja powstała, by jednoczyć ludzi i promować wartości takie jak pokój i szacunek, a obecne wydarzenia stoją w sprzeczności z tymi ideałami.

W Hiszpanii, chociaż decyzja wciąż jest rozważana, minister kultury Ernest Urtasun jasno wyraził sprzeciw wobec udziału Izraela i zasugerował, że jeśli Izrael zostanie dopuszczony do konkursu, Hiszpania rozważy wycofanie się.

„Musimy zapewnić, że Izrael nie będzie uczestniczył w przyszłorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Tak jak zrobiły to Irlandia, Słowenia, Islandia i Holandia — jeśli nie uda nam się usunąć Izraela, Hiszpania nie powinna brać udziału” – powiedział minister kultury w wywiadzie dla hiszpańskiego radia publicznego.

Również Islandia wyraża wątpliwości co do swojego udziału w Eurowizji 2026, jeśli w wydarzeniu będzie uczestniczyć Izrael. Przewodniczący rady nadawcy RÚV podkreślił, że choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, nadawca ma poważne zastrzeżenia wobec udziału izraelskiego reprezentanta.

Informacje o stanowiskach poszczególnych krajów pochodzą z licznych relacji medialnych oraz oficjalnych komunikatów nadawców publicznych.

Eurowizja to największe na świecie wydarzenie muzyczne transmitowane na żywo. Tegoroczny konkurs w Bazylei przyciągnął 166 milionów widzów z 37 krajów. Austriacki piosenkarz JJ wygrał tegoroczny konkurs, zapewniając Austrii prawo do organizacji wydarzenia w 2026 roku.