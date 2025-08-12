Europa zmaga się z falą upałów i nasilającymi się pożarami lasów

W Hiszpanii wysokie temperatury i silny wiatr spowodowały pożary lasów, m.in. w regionie Las Medulas – obszarze wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ewakuowano setki mieszkańców, a strażacy zmagają się z żywiołem, który uszkodził historyczny krajobraz. W regionie Kastylia i León z powodu zagrożenia przymusowo przesiedlono około 700 osób. W Tarifie, popularnym kurorcie na południu Hiszpanii, ewakuowano ponad 2000 osób po wznowieniu pożaru, który wcześniej udało się opanować.

Na Bałkanach ewakuowano ludzi z Albanii, Czarnogóry i Chorwacji, gdzie również trwają działania przeciwpożarowe. W Albanii odnotowano prawie 40 pożarów w ciągu 24 godzin, z których wiele było celowo wywołanych – zatrzymano ponad 20 osób podejrzanych o podpalenia.

Turcja doświadczyła najgorętszego lipca od 55 lat. W prowincji Çanakkale ewakuowano ponad 2000 osób po serii pożarów, a 77 osób trafiło do szpitali z powodu zatrucia dymem.

We Francji pobito rekordy temperatur. W południowej części kraju, m.in. w Bordeaux, zarejestrowano najwyższą odnotowaną temperaturę – 41,6°C. Z powodu fali upałów w 12 departamentach ogłoszono czerwony alert, najwyższy stopień zagrożenia. Druga fala upałów tego lata ma potrwać do około 19-20 sierpnia.

Cała Europa zmaga się z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które niosą zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wymagają wzmożonych działań służb ratunkowych.