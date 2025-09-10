Budrys: NATO musi natychmiast wzmocnić obronę powietrzną na wschodniej flance

Oświadczył to po tym, jak Polska w środę potwierdziła, że podczas rosyjskich ataków na Ukrainę tej nocy, bezzałogowe statki powietrzne kilkakrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną, zostały one zestrzelone.

„Litwa w pełni solidarizuje się z naszym sojusznikiem, Polską. Powtarzające się, nieprzemyślane naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez Rosję stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i infrastruktury o szczególnym znaczeniu. Obrona powietrzna na linii frontu NATO musi zostać niezwłocznie wzmocniona” – napisał szef litewskiej dyplomacji w mediach społecznościowych „X”. „Sojusz musi reagować siłami, a nie tylko troską. Rzeczywistość jest jasna – dopóki Władimir Putinowi będzie pozwolono kontynuować krwawy wojenny atak na Ukrainę, żadnemu krajowi – nawet członkowi NATO – nie będzie bezpiecznie. Sankcje muszą uderzyć w samo serce wojennej gospodarki Kremla. Putin się nie zatrzyma, chyba że my go zatrzymamy” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Wojsko Litewskie i inne służby monitorowały sytuację po rosyjskich atakach na Ukrainę, uruchamiając system ostrzegania ludności.

Premier Polski Donald Tusk napisał na platformie „X”, że „trwa operacja związana z wielokrotnymi naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej”.

Główny port lotniczy w Warszawie, Lotnisko Chopina, zostało również zamknięte, jak podała amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa, w komunikacie dotyczącym „nieplanowanej działalności wojskowej związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa narodowego”.

Polska, jako główny sojusznik Ukrainy, przyjął ponad milion uchodźców z Ukrainy i jest głównym punktem tranzytowym dla zachodniej pomocy humanitarnej i militarnej dla wojennej Ukrainy.

Rosyjskie drony i rakiety kilkakrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną państw NATO – Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii – w trakcie trwającej ponad trzy i pół roku wojny.

W ubiegłym miesiącu Warszawa ogłosiła, że rosyjski wojskowy dron naruszył jej przestrzeń powietrzną i wybuchł na polu uprawnym we wschodniej Polsce. Incydent ten uznano za prowokację.