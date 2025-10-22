Andrzej Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego

Nagroda Sacharowa, ustanowiona w 1988 roku przez Parlament Europejski, jest jednym z najważniejszych wyróżnień w dziedzinie praw człowieka, przyznawanym osobom i organizacjom, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem w obronie wolności, demokracji i praw człowieka. W tegorocznej edycji, obok Poczobuta, wyróżniona została również Mzia Amaglobeli, gruzińska dziennikarka, która została aresztowana w 2025 roku podczas protestów w Gruzji.

Andrzej Poczobut – walka o wolność słowa na Białorusi

Andrzej Poczobut, który od lat jest jednym z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, został aresztowany w 2021 roku przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W 2023 roku skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, oskarżając o „działalność szkodzącą interesom państwa”. W szczególności chodziło o jego krytyczne wypowiedzi na temat ZSRR i dokumentowanie protestów w 2020 roku. Mimo trudnych warunków w więzieniu, Poczobut nie przestał walczyć o demokrację, wolność słowa oraz prawa mniejszości na Białorusi.

Nominację do Nagrody Sacharowa dla Poczobuta złożyły frakcje Parlamentu Europejskiego: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do której należy PiS, oraz Europejska Partia Ludowa, do której należą PO i PSL. To wyróżnienie ma na celu podkreślenie jego niezłomnej postawy w walce o wolność i prawa człowieka w kraju, gdzie reżim Łukaszenki nie toleruje sprzeciwu.

Mzia Amaglobeli – walka o wolność wyborów w Gruzji

Drugim laureatem Nagrody Sacharowa za 2025 rok jest Mzia Amaglobeli, gruzińska dziennikarka, która brała udział w protestach w Batumi, domagających się powtórzenia wyborów w Gruzji. Amaglobeli była wielokrotnie zatrzymywana przez policję w 2024 roku, a w styczniu 2025 roku została aresztowana pod zarzutem uderzenia funkcjonariusza. W sierpniu tego samego roku została skazana na dwa lata więzienia. Jej nominacja do Nagrody Sacharowa stanowi wyraz uznania dla jej odważnej postawy w obronie demokratycznych wartości i wolności słowa.

Nagroda Sacharowa – symbol walki o prawa człowieka

Nagroda im. Andrieja Sacharowa, przyznawana od 1988 roku przez Parlament Europejski, jest jednym z najwyższych wyróżnień Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka. Otrzymują ją osoby oraz organizacje, które w sposób szczególny przyczyniają się do walki o wolność, demokrację i prawa człowieka. Wśród poprzednich laureatów Nagrody Sacharowa są m.in. Nelson Mandela, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, który odegrał kluczową rolę w zniesieniu apartheidu w RPA, organizacja Reporterzy Bez Granic oraz rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny.

Uroczystość wręczenia nagrody

Ceremonia wręczenia Nagrody Sacharowa za 2025 rok odbędzie się 16 grudnia w Strasburgu, w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w wysokości 50 tysięcy euro, która ma stanowić wyraz uznania dla ich poświęcenia na rzecz obrony praw człowieka oraz wolności na całym świecie.