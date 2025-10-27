„Anatomia dezinformacji”. Problematyka dezinformacji

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
W dzisiejszym podcaście "Anatomii dezinformacji" zostanie poruszona problematyka dezinformacji. Dla wielu pojęcia propaganda i dezinformacja są tożsame, jednak czy tak jest w rzeczywistości? W jaki sposób można rozpoznać dezinformację i jak ją zwalczać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w audycji.
