„Anatomia dezinformacji”. Problematyka dezinformacji

W dzisiejszym podcaście "Anatomii dezinformacji" zostanie poruszona problematyka dezinformacji. Dla wielu pojęcia propaganda i dezinformacja są tożsame, jednak czy tak jest w rzeczywistości? W jaki sposób można rozpoznać dezinformację i jak ją zwalczać? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w audycji.