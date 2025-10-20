Anatomia dezinformacji. Propaganda

„Anatomia dezinformacji” ma wzmacniać odporność polskiej społeczności na Litwie na wpływy propagandowe, budować zaufanie do wiarygodnych źródeł i wspierać świadome korzystanie z mediów. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU.
W pierwszym podcaście, który przygotował Tomasz Bożerocki, będzie poruszona historia terminu propaganda. Dla wielu słowo propaganda kojarzy się ze zjawiskiem negatywnym, celowym zakłamaniem. Jednak czy tak jest w rzeczywistości? Kiedy po raz pierwszy użyto terminu i w jakim kontekście? Otóż odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w podcaście.
