Anatomia dezinformacji. Propaganda

W pierwszym podcaście, który przygotował Tomasz Bożerocki, będzie poruszona historia terminu propaganda. Dla wielu słowo propaganda kojarzy się ze zjawiskiem negatywnym, celowym zakłamaniem. Jednak czy tak jest w rzeczywistości? Kiedy po raz pierwszy użyto terminu i w jakim kontekście? Otóż odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w podcaście.